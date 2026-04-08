Трамп відправляє свою делегацію до Пакистану: що відомо про термінові переговори

Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп направляє переговорну групу до Ісламабаду для проведення зустрічей протягом цих вихідних.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Clash Report.

Склад делегації та графік зустрічей

Американську сторону на переговорах представлятимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер. У Білому домі зазначають, що візит має на меті проведення прямих переговорів з пакистанською стороною.

Реклама

«Перший раунд цих переговорів відбудеться в суботу вранці за місцевим часом, і ми з нетерпінням чекаємо на ці особисті зустрічі», — зазначила Керолайн Левітт.

Наразі адміністрація президента не розголошує детальний порядок денний та конкретні теми, які обговорюватимуть представники США та Пакистану під час майбутніх засідань.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф офіційно звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням відстрочити на два тижні виконання погроз щодо ударів по Ірану.

Тоді Трамп заявив, що готується розглянути ініціативу прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа про двотижневе припинення вогню.

Реклама

Також ми писали, що спроба встановити двотижневе припинення вогню з Іраном провалилася. Поки Вашингтон заявляє про зміну режиму в Тегерані, ЦАХАЛ проводить наймасштабнішу атаку на об’єкти Хезболли.