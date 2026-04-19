Трамп відправив посланців на переговори з Іраном і вибухнув погрозами

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У неділю, 19 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що представники США мають намір прибути до Ісламабаду завтра ввечері для переговорів з Іраном. При цьому він пригрозив ударами по іранській енергетиці у разі відмови Тегерану від «справедливої» угоди.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню.

«Іран вирішив вчора стріляти в Ормузькій протоці — повне порушення нашої Угоди про припинення вогню!» — написав він, стверджуючи, що іранські сили обстрілювали судна на стратегічному водному шляху, зокрема французьке судно та вантажне судно під британським прапором.

Трамп також заявив, що Іран закриттям стратегічного морського шляху шкодить більше собі, ніж США.

«Вони допомагають нам, не знаючи про це, і саме вони втрачають через закритий прохід 500 мільйонів доларів на день», — стверджує він, додавши, що світові судноплавні маршрути продовжують постачати вантажі до американських портів у Техасі, Луїзіані та на Алясці.

«Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну угоду, і я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, Сполучені Штати виведуть з ладу кожну електростанцію та кожен міст в Ірані» — пригрозив президет США.

Він додав, що попередні адміністрації не змогли вирішити питання Ірану протягом кількох десятиліть, і повторив жорстку позицію, заявивши, що сподівається, що Тегеран прийме пропозицію, щоб уникнути подальшої ескалації.

«Час іранській машині вбивств закінчитися!» — підсумував він.

Цього ж дня Дональд Трамп заявив, що мирну угоду з Іраном буде укладено, зазначивши, що для цього існує два шляхи.

Нагадаємо, напередодні Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою «повернувся до попереднього стану» через тривалу блокаду США іранських портів.

Пізно ввечері 18 квітня у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що будуть атакувати будь-яке судно, що наблизиться до Ормузької протоки.

Раніше повідомлялося, що Іран обстріляв щонайменше два торговельних судна, які намагалися пройти Ормузькою протокою.

Відновлення «суворого контролю» над Ормузькою протокою відбулося всього через день після оголошення Іраном водного шляху «повністю відкритим».