Трамп відреагував на атаку дронів у Польщі та пригрозив Путіну

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку дронів на територію Польщі та заявив, що в нього вичерпується терпіння до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він заявив під час інтерв’ю на телеканалі Fox News., передає Clash Report.

«Я не збираюся нікого захищати, але їх насправді збили і вони впали. Але вам все одно не слід наближатися до Польщі. Я вирішив сім війн», — прокоментував Трамп атаку дронів на Польщу.

Він також підкреслив, що його терпіння до російського президента «швидко закінчується».

«Але для танго потрібні двоє. Дивно, коли Путін хотів, Зеленський — ні. Коли Зеленський хотів, Путін погодився. Тепер Зеленський готовий, а Путін — під питанням. Але нам доведеться виступити дуже, дуже рішуче. Це єдиний варіант. Це єдиний варіант, тому що я завжди мав чудові стосунки з Путіним», — заявив президент США.

На уточнююче запитання журналістів про те, як саме виглядатиме посилення тиску на Кремль, Трамп відповів:

«Це буде жорстким ударом для банків, а також торкнеться нафти і мит».

Атака дронів на Польщу 10 вересня

У ніч на 10 вересня в повітряний простір Польщі залетіли російські безпілотні літальні апарати.

Президент Польщі Кароль Навроцький схарактеризував атаку російських дронів як «провокацію» не лише для армії й політичного керівництва, а й для перевірки готовності НАТО реагувати на такі інциденти.

Згодом прем’єр Дональд Туск наголосив, що спроби перекласти провину за вторгнення безпілотників на Україну є дезінформацією та маніпуляцією. Він підкреслив, що «відповідальність лежить на Російській Федерації».

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що Польща має всі докази того, що атака безпілотників вночі 10 вересня була спланованою провокацією Російської Федерації.

Водночас перша реакція президента США Дональда Трампа на інцидент обмежилася лаконічним дописом у соцмережі без прямого осуду Москви. Він написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Отакої».

Наступного дня, 11 вересня, Трамп припустив, що атака РФ могла бути «помилкою», однак водночас визнав, що вкрай незадоволений цією ситуацією.