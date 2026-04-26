Трамп відреагував на стрілянину на вечері та розповів деталі

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці нападу під час вечері кореспондентів Білого дому. Озброєний чоловік кинувся на контрольно-пропускний пункт — його знешкодили агенти Секретної служби.

Про це пише Washington Post.

Трамп описав стрільця як «самотнього вовка» і сказав, що його повалили «деякі дуже сміливі члени Служби безпеки, і вони діяли дуже швидко».

Реклама

Один офіцер отримав поранення, але його врятував бронежилет.

Підозрюваний ушпиталений до лікарні Університету Говарда. За словами співрозмовників журналістів, у нього поранень немає.

Нагадаємо, під час час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton на президента США Дональда Трампа вчинили замах. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали. Після пострілів деякі присутні — журналісти та їхні гості — ховалися під столами.

У дописі в соцмережах Дональд Трамп після нападу заявив, що стрільця затримали, і що він рекомендував «дозволити шоу тривати», але остаточне рішення буде за правоохоронцями. Після цього він дав пресконференцію.

Реклама

Підозрюваний, який був гостем готелю, був «озброєний дробовиком», пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря.

Трамп вважає, що цей інцидент довів необхідність будівництва бальної зали Білого дому, заявивши, що це буде безпечніший об’єкт, ніж готель, де відбулася вечеря.