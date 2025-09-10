ТСН у соціальних мережах

Світ
Трамп відреагує на атаку російських дронів на Польщу: говоритиме з Навроцьким

В адміністрації Трампа пильно стежать за повідомленнями з Польщі після порушення повітряного простору цієї країни російськими безпілотниками.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Білий дім повідомив, що у середу, 10 вересня, президент США Дональд Трамп проведе розмову з польським президентом Каролем Навроцьким щодо безпрецедентного порушення повітряного простору цієї країни російськими безпілотниками.

Про це повідомляє Polsat News.

Представник Білого дому наголосив, що в адміністрації Трампа пильно стежать за повідомленнями з Польщі. Сьогодні американський лідер планує поговорити з президентом Навроцьким.

У виданні нагадали, що раніше посол США при НАТО Метью Вітакер зробив чітку заяву щодо підтримки Польщі Сполученими Штатами.

«Ми стоїмо поруч з нашими союзниками по НАТО перед обличчям цих порушень повітряного простору та захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», — запевнив він.

За повідомленням CNN, державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що його поінформували про порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.

За зверненням Польщі НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через цей інцидент.

