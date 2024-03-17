Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського і Україну

Трамп розкритикував військову допомогу Україні Америкою.
Колишній президент Сполучених Штатів, кандидат президентських виборів 2024 Дональд Трамп, критикуючи військову та фінансову допомогу Україні, назвав Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".
Таку скандальну заяву Трамп зробив під час виступу на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо.
"Я вам кажу, Зеленський - один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він - найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть", - сказав він глузливим тоном.
Нагадаємо, Дональд Трамп та угорський прем'єр-міністр Орбан провели зустріч та обговорили "закінченні війни" в Україні.
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