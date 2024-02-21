Трамп використовує історію з Навальним, щоб мати вигляд жертви в судах – CNN

У виданні зауважують, що "авторитарні інстинкти Трампа свідчать про те, що він має більше спільного з Путіним, ніж з Навальним".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп використовує історію смерті Олексія Навального в російській колонії для порівнянь із власними проблемами в американських судах.

Про це пише CNN.

Трампа кілька днів критикували опоненти за його відмову засудити Путіна після того, як Навальний помер у російській колонії за обставин, які досі належним чином не пояснені.

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Отримавши можливість зробити це у Fox News у вівторок, Трамп знову продемонстрував свою звичну відмову критикувати російського диктатора. Тоді експрезидент США пов'язав зі смертю Навального свої власні юридичні проблеми.

"Це (політичні переслідування. – Ред.) відбувається і в нашій країні. Ми багато в чому перетворюємося на комуністичну країну. І ви подивіться: я – провідний кандидат, мене звинуватили. Мене чотири рази притягували до відповідальності. У мене вісім або дев’ять судових процесів – усе це через факти, що я займаюся політикою", – запевняв Трамп.

Згадавши про вирок суду щодо цивільного шахрайства та про штраф $355 мільйонів, Трамп заявив: "це як приклад Навального, це зразок комунізму, чи фашизму".

"Насправді авторитарні інстинкти Трампа свідчать про те, що він має більше спільного з Путіним, ніж з Навальним. Абсолютний президентський імунітет від судового переслідування, який Трамп просить надати йому Верховний суд, і його бачення необмеженого президентства здаються ближчими до російської моделі, ніж до американської", – зазначають в CNN.

Видання називає Трампа "єдиним президентом в історії США, який намагався кинути виклик волі виборців після демократичних виборів і залишитися при владі — як російський автократ".

Своєю президент Джо Байден згадав про відмову свого попередника визнати Путіна винним у смерті Навального.

"Коли Навальний помер, коли світ вважає Путіна відповідальним, Трамп не спромігся навіть засудити його. Це обурливо. Суть в тому, що республіканці повинні вирішити, кому вони служать, Дональду Трампу чи американському народу", – заявив Байден.

Нагадаємо, що 16 лютого в РФ заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії.

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