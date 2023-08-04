Трамп вислухав звинувачення у суді: експрезиденту США загрожує 20 років позбавлення волі

Дональд Трамп на суді не визнав себе винним у змові для спроби скасувати результати виборів у 2020 році.

У четвер, 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу у Федеральному суді Вашингтона оголосили звинувачення у змові заради спроби скасувати результати виборів у 2020 році, що призвело до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Як повідомляє ABC News, експрезидент не визнав себе винним після того, як суддя зачитав йому обвинувачення.

Перед допитом у суді у Трампа зняли відбитки пальців, він також надав особисту інформацію. Під час судового процесу на Трампа вирішили не одягати наручники та заборонили його фотографувати.

Колишнього президента заарештували та притягнули до суду за чотирма пунктами злочину, викладеними в обвинуваченні спеціального прокурора Джека Сміта : змова з метою обману Сполучених Штатів, змова з метою перешкоджання офіційному розгляду, перешкоджання та спроба перешкодити офіційному розгляду та змова проти прав.

Також читайте Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія

Суддя повідомив Трампу про покарання, які йому можуть загрожувати, якщо його визнають винним: до п'яти років в'язниці за пунктом 1; до 20 років позбавлення волі за пунктом 2; до 20 років позбавлення волі за пунктом 3 і до 10 років позбавлення волі за пунктом 4.

Обвинувачення та захист погодилися з тим, що до колишнього президента Дональда Трампа не потрібно застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого суд оголосив умови перебування на волі: він не повинен порушувати федеральні закони чи закони штату; повинен з'явитися до суду відповідно до вимог; повинен підписати підписку про явку і не повинен спілкуватися про факти справи ні з ким, про кого Трамп знає як свідка, окрім як через адвоката або в присутності адвоката.

Трамп підписав форму з такими умовами звільнення. На цьому судове засідання, на якому було винесенню обвинувачення, завершилося.

Експрезидент Дональд Трамп і його команда адвокатів залишили залу суду.

Наступне судове засідання у справі, на якому головуватиме суддя Таня Чуткан, призначено на 28 серпня.

Коментуючи сьогоднішнє судове засідання експрезидент Трамп заявив: "Це дуже сумний день для Америки. Це переслідування політичного опонента".

Нагадаємо, раніше колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому сумарно загрожує 561 рік увʼязнення в рамках висунутих на його адресу звинувачень.

Читайте також: