Трамп виступить перед Конгресом з ключовим зверненням: чого очікувати

У вівторок, 4 березня, президент США Дональд Трамп виступить зі зверненням до спільної сесії Конгресу США. Звернення відбудеться о 21:00 за східним часом (ET), що в Києві буде о 04:00 наступного дня, оскільки різниця між східним часом США (ET) і київським часом становить 7 годин. Це буде його перше звернення до Конгресу після вступу на посаду в січні 2025 року.

Про це пише Fox News.

Повідомляється, що спікер Палати представників Майк Джонсон запросив Трампа виступити перед Конгресом, підкресливши важливість спільної роботи для досягнення значних результатів у найближчі роки. У своєму листі Джонсон відзначив позитивний вплив лідерства Трампа на патріотизм, єдність та надію в країні.

Під час виступу Трамп, ймовірно, представить свою законодавчу програму, зокрема плани щодо податкових скорочень, фінансування безпеки кордонів та інших ключових питань. Однак такі ініціативи можуть зіткнутися з опором як з боку демократів, так і з боку деяких республіканців, стурбованих потенційними наслідками.

Після виступу сенатор-демократ Елліса Слоткін з Мічигану надасть відповідь від Демократичної партії, зосередившись на економічних питаннях, а конгресменка Латіфа Саймон з Каліфорнії представить відповідь від Партії робочих сімей.

Пряму трансляцію виступу можна буде переглянути на таких телеканалах, як C-SPAN, CBS News, CNN та інших, починаючи з 20:00 за східним часом.

Раніше у Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною. "Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", – заявив державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Після розмови на підвищених тонах українська делегація покинула Білий дім, а підписання угоди про корисні копалини було скасовано.

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