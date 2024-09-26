Трамп виступив з різкими заявами та критикою Зеленського: що сказав кандидат в президенти США

Кандидат у президенти США вже говорив подібне про українського лідера і знову не стримався.

22 вересня Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де бере участь в заходах Генасамблеї ООН. Під час цього візиту заплановано багато двосторонніх зустрічей, але найголовніші - з американським президентом та обома кандидатами. Мета - презентувати нову ініціативу Зеленського, яку назвали Планом перемоги. Тим часом західні ЗМІ почали писати, що Зеленський може не зустрітися із Трампом.

Що сталося та що стало причиною - у матеріалі ТСН.ua.

Реакція Трампа на приїзд Зеленського до США

Ще минулого тижня Дональд Трамп у відповідь на запитання журналіста заявляв, що "ймовірно" зустрінеться з президентом Зеленським, писало видання Reuters. Але з приїздом Зеленського до США змінив свою риторику.

У вівторок, 24 вересня, під час виступу в Савані, штат Джорджія, кандидат у президенти від Республіканської партії назвав президента Зеленського "найбільшим комерсантом в історії".

"Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, то повертається з 60 мільярдами доларів", – заявив Трамп.

Під час передвиборчого заходу в Північній Кароліні колишній президент США Дональд Трамп також зробив різкі коментарі щодо війни Росії проти України та Зеленського.

Висловлювання Трампа стали одними з його найгостріших публічних заяв на цю тему в рамках передвиборчої кампанії.

Він також висміяв часті рефрени президента Джо Байдена, що США підтримуватимуть ЗСУ, доки Україна не виграє війну.

Трамп традиційно вчергове обіцяв – якщо його оберуть президентом, він швидко припинить війну Росії проти України.

"Ми не підемо, доки не переможемо, — сказав Трамп, імітуючи Байдена. – Що станеться, якщо вони (росіяни – ред.) виграють? Це те, що вони роблять, вони воюють. Як мені хтось сказав днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ось, що вони роблять. Вони борються. І це неприємно".

Окрім цього, Трамп заявив, що "України вже фактично не існує, оскільки її майже повністю зруйновано", і додав, що внаслідок конфлікту загинули "мільйони й мільйони" людей. Він також висловив думку, що будь-яка угода з Росією, навіть погана, краща за її відсутність, і звинуватив Зеленського у небажанні досягати компромісу.

Розкритикував Зеленського і син Дональда Трампа за його фразу про те, що "Трамп насправді не знає, як закінчити війну" в інтерв'ю журналу New Yorker. У цій розмові президент України також назвав кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса "занадто радикальним".

Що викликало невдоволення Трампа

За інформацією видання Bloomberg, невдоволення Трампа викликали події за участю Зеленського, що відбулися в США.

Однією з можливих причин обурення Трампа міг стати візит Зеленського на завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії – рідному штаті президента Джо Байдена. До українського лідера приєднався губернатор штату Джош Шапіро, рішучий прихильник віцепрезидентки Камали Гарріс, яка є суперницею Трампа на майбутніх президентських виборах.

У відповідь на цей візит спікер Палати представників Майк Джонсон закликав звільнити послиню України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в американські вибори за організації заходу, який, на думку республіканців, мав політичний підтекст на підтримку Демократичної партії.

Ще однією причиною роздратування Трампа могло стати інтерв'ю Зеленського для журналу New Yorker, в якому український президент поставив під сумнів обіцянки Трампа завершити війну в разі його обрання.

Деталі візиту Зеленського до США

Володимир Зеленський за час візиту до США відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод у Пенсильванії, здійснив зустріч із членами американського конгресу, виступив на засіданні Радбезу ООН та зустрівся з низкою світових лідерів.

Зеленський у США / Фото: Associated Press

Потім Зеленський дав інтерв’ю журналу The New Yorker, у якому поставив під сумнів обіцянки Трампа провести переговори про швидке припинення війни в разі його перемоги на виборах. Разом з тим Зеленський хотів представити Трампу та його команді план перемоги, але ті відмовилися.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти

Видання Boomberg з посиланням на джерела писало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО, членство в ЄС та інші економічні й безпекові домовленості.

На думку американських чиновників, як пише WSJ, план Зеленського не має чіткої стратегії. Але очільник ОП Андрій Єрмак називає пропозиції "дуже конкретними і зрозумілими".

Центральним елементом плану, як зазначається, є вимога, щоб Сполучені Штати дозволили Києву використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії. У той же час Байден вперто відмовляється зняти обмеження через острах ескалації війни.

Видання The ​​Times написало, що місія цього тижня — не просто ввічливість, а шанс попрощатись з Байденом перед завершенням його президентського терміну. Ця дипломатія є "останньою надією" Зеленського отримати дозвіл на далекобійні удари по Росії західною зброєю. Очікується, що атаки вглиб країни-агресорки змусять її до переговорів.

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