Трамп вийшов до журналістів у одязі сміттяра: до чого тут Байден і Гарріс (відео)

Колишній президент США Дональд Трамп влаштував незвичний перформанс під час передвиборчого заходу у Вісконсині, з'явившись перед публікою в одязі комунальника.

У середу, 31 жовтня, Дональд Трамп вийшов до журналістів у одязі сміттяра.

Про це пише CNN.

Після того, як Трамп прибув своїм брендованим літаком на передвиборчі заходи у Грін Бей у Вісконсині, він одягнув поверх костюма яскравий помаранчевий жилет комунальника та сів у кабіну білого сміттєвоза, який для такої нагоди також прикрасили логотипом кампанії.

JUST IN: Donald Trump responds to US President Joe Biden's remarks calling Trump supporters "garbage" by spending a day working as a garbage collector. pic.twitter.com/mNOABFOTRQ — Geography️ (@GeoStatics7372) October 31, 2024

Такий перформанс Трамп влаштував у відповідь на необережну ремарку Джо Байдена, що створила проблеми для кампанії Гарріс в останні дні перед виборами.

Під час відеодзвінка з активістською групою, що відстоює інтереси американців латиноамериканського походження, Байден прокоментував образливі слова коміка Тоні Хінкчліфа, озвучені тим на передвиборчому мітингу Трампа – комік назвав Пуерто-Рико "плавучим островом сміття".

"Єдине плаваюче сміття, яке я там бачу – це його прихильники", – сказав Байден. Згодом він спробував поправити ситуацію поясненням, що хотів наголосити на неприпустимості демонізації Трампом і його фанатиками латиноамериканців.

Трамп вирішив буквально обіграти ремарку Байдена. Всівшись у кабіну, Трамп запитав присутніх, "як їм його сміттєвоз", та сказав, що робить це "на честь Камали і Джо Байдена".

Також Трамп спробував відмежуватися від лів Хінчкліфа. "Я нічого не знаю про цього коміка. Я не знаю, хто він, я ніколи його не бачив. Я чув його заяву, але то була його заява. Це ж комік, що тут сказати… Я люблю Пуерто-Рико, а Пуерто-Рико любить мене", – заявив Дональд Трамп.

Після того він пішов на сцену передвиборчого заходу у тому ж помаранчевому жилеті комунальника.

Дональд Трамп у костюмі сміттяра / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп відвідав McDonald's у Фістервіль-Тревоз, штат Пенсильванія. Там його помітили поміж працівників кухні. Він смажив картоплю та видавав замовлення.

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