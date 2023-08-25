Трамп вийшов під заставу з вʼязниці у справі про втручання у вибори

До цього Трампа заарештували та помістили до вʼязниці в окрузі Фултон, що в Аталанті.
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до вʼязниці в Атланті, щоб здатися владі у справі про намагання змінити результати виборів в штаті Джорджії, після чого він був відпущений під заставу.
Про це інформує CNN.
Повідомляється, що Трамп прибув до вʼязниці в окрузі Фултон в Атланті прямо зі свого гольф-клубу в Нью-Джерсі, щоб здатися. Колишньому очільнику Білого дому висунули понад десяток обвинувачень у звʼязку з намаганням вплинути на результати виборів президента США у 2020 році.
Видання повідомило, що Трампа заарештували та помістили до вʼязниці в окрузі Фултон.
Шериф округу Фултон Пет Лабат заявив, що всі 19 осіб, яких обвинувачують у даній справі, пройдуть такий самий процес, що й будь-який обвинувачений у кримінальних справах.
У вʼязниці Дональд Трамп був звільнений, оскільки за нього внесли заставу. Він завершив процес реєстрації та залишив в’язницю округу Фултон.
Всього грам перебував у вʼязниці приблизно 20 хвилин, після чого його кортеж поїхав до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився внести заставу розміром 200 тисяч доларів, а також на інші умови звільнення.
Крім того, ми раніше інформували, що великі донори республіканців шукають заміну Дональду Трампу на виборах президента Сполучених Штатів.
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