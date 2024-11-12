Трамп визначився з кандидатурою радника з нацбезпеки: яке його ставлення до України

Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО і ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що призначить представника Республіканської партії Майка Волтц своїм радником з національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Волтц відповідатиме за консультацю Трампа з ключових питань національної безпеки та координацію з різними агентствами. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.

Що відомо про Майка Волтца

Як нагадує АР, Волтц – ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який став конгресменом. Його вважають "яструбом" по відношенню до Китаю. Волтц закликав США бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року в Пекіні через ймовірну причетність КНР до виникнення COVID-19 і постійне жорстоке поводження з мусульманським уйгурським населенням. Він був різким критиком виведення військ США з Афганістану.

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Після повномасштабного вторгнення Росії Волтц закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї. Він критикував адміністрацію Байдена за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти РФ.

Як нагадав журналіст Остап Яриш, у Конгресі Майк Волтц спочатку підтримував законопроєкти з допомогою Україні, і навіть приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Але в квітні 2024 голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", – заявляв тоді Майк Волтц.

Майк Волтц також висловлювався проти вступу України до НАТО і ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю, і чи не потрапляє вона після перетину кордону на чорний ринок. Тим не менш, не можна сказати, що політик готовий залишити Україну "напризволяще".

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО…Спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну – це правильна річ", – говорив він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону відмовився від призначення.

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