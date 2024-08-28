Трамп вказав на того, хто допоможе закінчити війну між Росією та Україною

45-й президент США впевнений, що він єдиний, хто може дати обіцянку закінчити війну між Росією та Україною, а також запобігти Третій світовій війні.

Кандидат на виборах в американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп натякнув, що операція України в Курській області (Росія) загрожує початком Третьої світової війни, а також назвав того, хто допоможе завершити війну РФ проти України.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу перед Асоціацією Національної гвардії США в Детройті.

Трамп назвав особу, яка допоможе закінчити війну між Росією та Україною, а саме, себе. Він впевнений, що є єдиним, хто може дати обіцянку завершити повномасштабну війну в Україні, а також запобігти "Третій світовій війні".

Трамп також згадав про "прорив у Росії", ймовірно, йшлося про опреацію ЗСУ на Курщині.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", – заявив він.

45-й президент США Дональд Трамп вчергове пообіцяв закінчити війну в Україні після перемоги на виборах.

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко," – заявив Трамп.

Раніше колишній очільник МЗС Павло Клімкін пояснив, що очільник Кремля Володимир Путін бажає переговорів, але не з Україною, а зі США та Заходом.

Читайте також: