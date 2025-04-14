Трамп владу просто так не віддасть: письменник заявив, що США доведеться пережити український досвід

Президент США Дональд Трамп

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Після повернення до Білого дому Дональда Трампа у Сполучених Штатах проходить повзуча авторитаризація влади і американцям ще доведеться боротися проти цього.

Таку думку висловив письменник, публіцист, почесний президент Українського ПЕН Микола Рябчук.

Він заявив, що Україна пережила щось подібне, що зараз відбувається у США.

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"Я не буду братись прогнозувати те, що може відбуватись в США. Свого часу ми в Україні пережили щось подібне до того, що відбувається в США. Українці на вільних демократичних виборах обрали Януковича. Захоплення влади Януковичем відбувалось подібним чином", - пояснив Рябчук.

Він зазначив, що американське суспільство та різні інституції будуть боротися проти того, щоб вся влада була зосереджено в одних руках.

"В США відбувається повзуча авторитаризація. Є американці, які цим занепокоєні. Принаймні більша частина американського суспільства. Вони не встигли відійти від результатів виборів, як вже їх шокує процес дій адміністрації Трампа. Звісно, що цей процес повзучої авторитаризації ще буде тривати деякий час. Втім, в США є інституції й суспільство, яке буде опиратись. Це дає певні надії. Хоча я вважаю, що американцям доведеться поборотись", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі заявив, що ЗМІ не встигають публікувати щотижня перемоги за перемогами, які здійснює Трамп.

Ми раніше інформували, що серед сенаторів від Республіканської партії почали зʼявлятись голоси, які кажуть про необхідність обмежити владу президента США Дональда Трампа.