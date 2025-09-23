Трамп володіє дуже важливою інформацією про фронт: Зеленський надав деталі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський і глава США Дональд Трамп / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським головою Дональдом Трампом 23 вересня заявив, що їхня розмова була конструктивною, а США володіють актуальною інформацією про фронт.

Про це йшлося під час брифінгу президента України за результатами зустрічі із Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

«Не можу надати деталі, але Трамп володіє дуже важливою інформацією про фронт», — сказав Зеленський.

Він також подякував команді Трампа.

«Президент США знає деталі, я думаю, що він знає більше, ніж раніше. Я дуже задоволений, вдячний, зокрема, його команді», — сказав Зеленський.

За словами українського глави, бесіда була «доброю та конструктивною».

Глава держави додав, що під час зустрічі обговорювалася і діяльність російських військових.

«Я радий, що інформація, якою володіє президент Трамп, дуже близька до реальної картини на фронті. Це надзвичайно важливо — знати, що відбувається на кожному напрямку», — підкреслив президент.

Зеленський також акцентував на тому, що метою було, аби США відчували ситуацію так само, як її відчувають українські військові та громадяни.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий однозначно сказати, чи надаватиме США Україні гарантії безпеки, подібні до гарантій ЄС.

Водночас 23 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна має повернути початкові кордони, а в Росії — «великі економічні проблеми».