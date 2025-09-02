Трамп воскрес: як президент США прокоментував чутки про свою смерть

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував чутки у Мережі про нібито свою хворобу чи смерть.

Про це він сказав на сьогоднішньому брифінгу у Білому домі 2 вересня.

«Я десь там щось чув. Але ви знаєте, минулого тижня я провів дуже багато прес-конференцій, вони були успішними. Я нічого такого не робив протягом двох днів, а вони подумали: „ага, не показується Трамп, значить щось там сталося“, — заявив президент США.

Трамп і тут не оминув нагоди, щоб «кинути камінь» в сторону свого попередника Джо Байдена.

«Байдена ви місцями не бачили, і ніхто не думав, що там з ним щось не те, а тут як я на два дні пропав, значить щось вже зі мною не так. Так, я чув про це, мені це передали інформацію», — додав Трамп.

Він поскаржився на інформаційні вкиди і журналістів, що поширюють фейки. Президент США пояснив, що минулого тижня був завантажений роботою, тому наступні дні був «менш активний», щоб перепочити.

«Я просто відпочив…, тому що був доволі активний впродовж тижня, тому дякую за таку інформацію», — підсумував Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні, незадовго до брифінгу президента США, духівник Трампа Бернс спантеличив Мережу, підігріваючи чутки про нібито смерть глави Білого дому. Пастор написав, що молиться за Трампа.

Раніше ми пояснювали, чому Мережі розганяли чутки про смерть президента США, та до чого тут покійна королева Єлизавета ІІ.

Також викладачка університету Temple (США) Олена Міщук розповіла, що у США всі обговорюють стан здоров’я Трампа.