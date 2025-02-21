Трамп впорається з Путіним: радник з нацбезпеки заперечує маніпуляції Кремля

Волц наголосив, що Трамп – єдиний політик, який здатен вести переговори з президентом РФ.

Президент США Дональд Трамп не піддається маніпуляціям Кремля та здатний впоратися з російським президентом Путіним.

Про це заявив його радник з нацбезпеки Майк Волц на брифінгу в Білому домі в четвер, 20 лютого.

Відповідаючи на питання щодо можливих маніпуляцій з боку Кремля, на які піддається американський президент, він заявив, що ні американці, ні цілий світ не повинен сумніватися в здатності Трампа “не тільки впоратися з Путіним, але й впоратися зі складним процесом доведення цієї війни до кінця”.

Також читайте Трамп знову критикує Зеленського і хвалить себе за переговори з Росією

Волц також наголосив, що Трамп – єдиний, хто здатен вести переговори сам на сам не лише з Володимиром Путіним, а й із Сі Цзіньпіном, Кім Чен Ином та багатьма іншими світовими лідерами.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц назвав “неприйнятними” заяви, які лунають з Києва на адресу Дональда Трампа. На його думку, вони “ображають” американського лідера.

Читайте також: