Трамп встановив рекорд за кількістю консультацій у лікарів під час медогляду — The Independent

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час щорічного медичного огляду минулого місяця відвідав одразу 22 медичних спеціалістів, що майже вдвічі перевищує показники попередніх президентських обстежень і, ймовірно, є рекордом для американських лідерів.

Про це йдеться в аналізі, на який посилається видання The Independent.

За даними журналістів, така кількість консультацій привернула увагу медичних експертів, які назвали її незвично великою для планового президентського огляду.

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Кардіолог Джонатан Райнер, який раніше працював із колишнім віцепрезидентом США Діком Чейні, заявив, що 22 спеціалісти — це «величезна кількість».

У Білому домі пояснили, що до загального переліку були включені не лише вузькопрофільні фахівці, а й лікарі загальної практики.

Водночас офіційні результати обстеження залишаються позитивними.

Особистий лікар президента Шон Барбабелла повідомив, що Трамп перебуває у «відмінному стані здоров’я», демонструючи хороші серцево-судинні, легеневі та неврологічні показники.

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Сам президент після огляду заявив у соцмережі Truth Social, що обстеження пройшло «ідеально».

Однак, зазначає The Independent, підвищена увага до стану здоров’я 79-річного Трампа зберігається на тлі дискусій щодо віку американських політиків.

Додаткові питання викликали як велика кількість залучених медиків, так і результати соціологічних опитувань, які свідчать про занепокоєння частини американців його фізичним та когнітивним станом.

В опитуванні, проведеному минулого місяця виданнями The Washington Post, ABC News та Ipsos, 59 відсотків респондентів заявили, що не вірять, що Трамп має достатню психічну спроможність для виконання обов’язків президента, а ще 55 відсотків сказали, що не вважають його фізично достатньо здоровим, щоб виконувати свої обов’язки.

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Нагадаємо, у службовій записці лікаря Білого дому Шона Барбабелли йдеться, що президент США Дональд Трамп пройшов чергове медичне обстеження, за результатами якого лікарі заявили, що він перебуває у «відмінному стані здоров’я» та повністю здатний виконувати обов’язки глави держави.

Водночас колишні лікарі Білого дому висловили занепокоєння через здоров’я Дональда Трампа після його третього звернення до медиків за останній час. Експерти говорять про нестачу прозорості та дедалі більше запитань.

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