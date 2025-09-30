"Трамп втомився": президент Естонії приголомшив заявою щодо війни в Україні

Трамп та Путін / © ТСН

Реклама

Президент Естонії Алар Каріс обговорив вплив можливих майбутніх зустрічей президента США з Володимиром Путіним на закінчення війни в Україні. Каріс, який зустрічався з Дональдом Трампом, заявив, що ставлення американського лідера до нескінченних переговорів змінилося.

Про це він сказав в ефірі радіостанції Kuku.

Каріс підкреслив, що естонські дипломати досягли значних успіхів на Генеральній Асамблеї ООН, але головне питання залишається: звідки прийде «справжня перемога»? Він наголосив, що справжній успіх настане, «коли закінчиться війна в Україні, і ми зможемо відчути мир у Європі».

Реклама

Каріс, коментуючи можливі наступні зустрічі Трампа з Путіним, висловив відчуття, що щось «почало непомітно змінюватися».

«Американський президент теж втомився від цих нескінченних переговорів з Путіним», — заявив він.

На думку президента Естонії, індикатором принципової зміни у ставленні є саме рішення США щодо військової допомоги.

Каріс прямо вказав на допущення владою США застосування американської зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Він вважає, що цей крок став «перейденою межею» у ставленні Трампа до Путіна та конфлікту.

Реклама

Тепер, на думку Алара Каріса, залишається питання, чи змінять щось наступні переговори між президентами США та Росії, але відчуття того, що геополітична лінія вже перетнута, зростає.

Нагадаємо, раніше в ефірі Fox News спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявив: не вірить у те, що Російська Федерація може виграти війну в Україні — інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром. З його слів, президент США Дональд Трамп завжди був оптимістичним щодо розв’язання питання війни.