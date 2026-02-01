Трамп втрачає популярність в США: його представники програють вибори

Дональд Трамп / © Associated Press

У штаті Техас, де за звичай голосують за республіканців, на довиборах до Сенату штату переміг кандидат від Демократичної партії Тейлор Ремет. Тим самим було продовжено серію несподіваних перемог демократів по всій території США всього через рік після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

Про це повідомляє Associated Press.

Профспілковий лідер Тейлор Ремет легко переміг кандидатку від Республіканської партії, консервативну активістку Лі Вомбсґансс в окрузі Форт-Ворт, де республіканець Трамп виграв президентські вибори з перевагою в 17 пунктів у 2024 році.

Демократичний кандидат набрав 57,2% голосів. Його суперниця —отримала 42,8%.

Місце в Сенаті Техасу було вакантним, оскільки чинний сенатор від Республіканської партії Келлі Хенкок пішов у відставку, щоб обійняти посаду в штаті.

Раніше в суботу Трамп опублікував інформацію про перегони на своїй платформі в соціальних мережах, закликаючи виборців прийти на вибори, щоб підтримати Вомбсґансс. Він назвав її успішною підприємницею та «неймовірною прихильницею» свого руху «Зробимо Америку знову великою».

Як перемагали демократи

Перемога Ремета поповнила послужний список демократів, які перевершили очікування на спеціальних виборах цього циклу, починаючи від березня минулого року, коли вони перемогли в законодавчому окрузі Пенсильванії, що складався з жителів передмість та фермерів, який демократи не мали протягом століття — і до листопада, коли вони домінували у виборах кандидатів та голосуванні від штату Мен до Каліфорнії.

Окрім того, Зогран Мамдані, безкомпромісний демократичний соціаліст, був обраний мером Нью-Йорка, оплоту демократів, де спостерігалася найвища явка виборців на посаду мера за останні 50 років.

Такі досягнення демократів відбуваються на тлі рейтингу схвалення Трампа серед населення на рівні близько 40%. Опитування AP-NORC, проведене у січні, показало, що більшість дорослих американців не схвалюють те, як він веде зовнішню політику, торговельні переговори та імміграцію, а також економіку.

Нагадаємо, рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа залишається низьким і має тенденцію до зниження, зокрема на тлі економічних занепокоєнь американців та зростання витрат домогосподарств.