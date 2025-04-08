Трамп втратив статки через власні мита: скільки коштувала ініціатива президенту

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Запровадження нових тарифів президентом Дональдом Трампом уже спричинило негативні економічні наслідки, зокрема і для нього самого. Чисті статки Трампа знизилися з $4,7 млрд до $4,2 млрд менш ніж за тиждень після оголошення нової митної політики.

Такі дані надав Forbes.

Найбільших втрат зазнала його головна компанія — Trump Media and Technology Group, акції якої знизилися на 8%. Частка Трампа в ній знецінилася на понад $170 млн.

Реклама

Комерційна нерухомість також втратила в ціні: партнерські активи з Vornado Realty Trust зменшилися майже на 14%, SL Green — на 15%. Загальна вартість таких активів Трампа впала з $660 млн до $570 млн.

Гольф-бізнес, що теж частково залежить від імпорту обладнання, втратив ще $70 млн. За оцінками аналітиків, у разі економічного спаду клієнти можуть відмовлятися від дорогих клубних підписок, весіль і послуг у таких клубах.

Сфера гостинності, зокрема Trump National Doral у Маямі, поки тримається стабільніше. Білий дім підкреслює, що президент зосереджений на справах країни, а активами керують його діти.

Проте навіть житлова нерухомість не залишилася осторонь: падіння вартості квартир знизило його капітал ще на $20 млн. Навіть трофейні активи — пентхаус у Trump Tower і Мар-а-Лаго — могли втратити до $32 млн вартості.

Загалом сукупні втрати становлять близько пів мільярда доларів. І, як підкреслює Forbes, це може бути лише початком.

Навіть готівкові резерви не рятують президента Дональда Трампа від серйозного просідання капіталу. За останніми даними Forbes, лише за кілька днів після оголошення про масштабні тарифи його статки зменшилися приблизно на пів мільярда доларів.

Попри наявність портфеля облігацій і частки у приватній кредитній компанії Blue Owl Capital, яка втратила 22% вартості, реальні прибутки Трампа останнім часом надходили з криптовалютних проєктів. Зокрема, через ініціативу World Liberty Financial, яка переказала його родині близько $400 млн, і продаж токенів $TRUMP, що принесли ще приблизно $175 млн.

Але ці прибутки могли бути частково “з’їдені” волатильністю крипторинку. За інформацією Forbes, якщо Трамп зберігав частину прибутків в Ethereum, то на тлі останнього падіння курсу на 45% його втрати могли сягнути ще $32 млн.

У підсумку втрати в приватному секторі — гольф-клуби, елітна нерухомість, криптовалюта — перевищили втрати від публічних активів. І головна загроза — не мита, а втрата довіри інвесторів. У нестабільному глобальному середовищі багато хто починає уникати ризикових активів, пов’язаних із президентом.

Як наголошує Forbes, головне питання не в тому, що Трамп втрачає, а наскільки швидко він це робить. І чим більше невизначеності його політика вносить у світову економіку, тим стрімкіше падатиме його власний капітал.

Нагадаємо, ризик рецесії у США та в усьому світі цього року зріс до 60% через нові тарифи, які запровадив президент Дональд Трамп.