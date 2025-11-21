Трамп вважає, що Україна неминуче втратить Донбас

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна неминуче втратить ті частини Донбасу, які досі контролює. На його думку, це може статися як за мирною угодою, так і на полі бою.

Про це він сказав в інтерв’ю на радіо Fox News.

«Схоже, їм доведеться відмовитись від частини території, яку вони не втратили у війні», — сказав журналіст в розмові з Трампом про проєкт мирного плану, який було передано 20 листопада президенту Володимиру Зеленському.

«Вони втратять її найближчим часом, так», — відповів Трамп.

«Весь Донбас?» — уточнив журналіст.

«Вони втрачають територію. Вони втрачають територію», — наголосив президент США.

Нагадаємо, делегація високопосадовців армії США зустрілася в четвер, 20 листопада, у Києві з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях до миру. Українському президенту було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни.

За інформацією джерел Reuters, Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити погодитися на рамки мирної угоди, запропонованої за посередництва Білого дому. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.