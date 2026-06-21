Трамп "вибухнув" новими погрозами Ірану, поки Венс у Швейцарії намагається досягнути угоди з Тегераном

Трамп знову погрожує Ірану / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп накинувся з погрозами на Іран, поки у Швейцарії тривають переговори щодо мирної угоди між країнами. Зокрема, Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо Тегеран не візьме під контроль проіранські угрупування у Лівані.

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп погрожує Ірану новими ударами

У власній соцмережі Truth Social Трамп написав, що Іран повинен негайно зупинити своїх проксі у Лівані.

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«Іран повинен негайно зупинити своїх високооплачуваних проксі в Лівані, які створюють проблеми. Якщо вони цього не зроблять, ми знову дуже сильно вдаримо по Ірану, як і минулого тижня, тільки сильніше!!!», — написав Трамп.

Пізніше в інтерв’ю Fox News президент США заявив, що США можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, якщо доведеться, і стягувати мита. Також Трамп заявив, що США є «янголом-охоронцем» Ормузької протоки та всього Близького Сходу.

Крім цього, Трамп заявив, що США забиратимуть 20% нафти, яка проходить через протоку, у випадку, якщо США візьмуть протоку під свій контроль.

Трамп в ефірі розповів, що напередодні мав розмову з іранськими чиновників та пригрозив їм зникненням Ірану у разі, якщо іранці закриють Ормузьку протоку.

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«Закрийте Ормузьку протоку, і у вас не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої країни», — сказав Дональд Трамп у телеефірі.

Про угоду з Іраном американський президент заявив, що в нього є варіант 60 днів, а після цього він зможе робити «все, що захоче».

Переговори США та Ірану у Швейцарії

В той же час, віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні зустрівся з представниками Ірану у швейцарському Бюргенштоку. Тут обговорюватимуть мирну угоду США та Ірану за посередництва Катару і Пакистану.

Перед початком зустрічі Джей Ді Венс заявив, що серед головних цілей переговорів — визначити структуру діалогу з Іраном та досягти припинення вогню в Лівані, а також обговорити іранську ядерну програму.

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Під час початку переговорів Джей Ді Венс заявив, що відкриття Ормузької протоки та припинення іранської ядерної програми вже були досягнуті.

«Чи можемо ми назавжди змінити відносини на Близькому Сході, чи повернемося до старого способу, що не є нашим улюбленим, але, безумовно, можливим?», — сказав Венс.

Він додав, що сьогоднішня зустріч є початком технічних переговорів, які не розв’яжуть усіх питань, але дозволять вперше в історії зібратися та з’ясувати, що є найважливішим для кожної зі сторін.

«Причина, чому політичне керівництво відповідних країн тут, полягає в тому, що ми хотіли, по-перше, створити структуру для цих технічних переговорів, а по-друге, переконатися, що наші команди мають нашу повну підтримку та знають, що вони завжди можуть звернутися до нас, щоб подолати будь-які бар’єри», — додав Венс.

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Він також заявив, що делегації мають багато роботи, яку вони раді виконати.

Станом на 16:50 стало відомо, що іранська делегація відмовилася брати участь у запланованому рукостисканні та спільній фотосесії з делегацією США.

Війна в Ірані: останні новини

Нагадаємо, у США спалахнув політичний скандал через нову мирну угоду між адміністрацією Дональда Трампа та Іраном. Підписаний 17 червня меморандум про взаєморозуміння викликав різку критику навіть серед республіканців у Конгресі, які вимагають від Білого дому розкрити всі деталі домовленостей.

Законодавці стурбовані, що документ передбачає надто великі поступки Тегерану без достатніх гарантій безпеки, і нагадують, як раніше сам Трамп жорстко критикував іранську ядерну угоду 2015 року.

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Згідно з меморандумом, США зобов’язуються протягом 30 днів зняти морську блокаду іранських портів і поступово послабити санкції. Натомість Іран має відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства та розпочати 60-денні переговори щодо остаточного врегулювання конфлікту.

У Білому домі переконані, що ці кроки допоможуть стабілізувати Близький Схід, відновити глобальні поставки нафти та запобігти ескалації. Попри це, Конгрес уже вимагає термінового брифінгу щодо всіх пунктів підписаного документа.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив у Truth Social, що під час 60-денного режиму припинення вогню з Іраном у районі Ормузької протоки не стягуватимуть жодних зборів за прохід суден.

Якщо за цей час остаточну угоду не укладуть, США можуть запровадити власні платежі як компенсацію за роль «янгола-охоронця» у забезпеченні безпеки Близького Сходу. Заява пролунала на тлі нещодавнього досягнення мирної угоди, яку планували підписати 19 червня в Женеві.

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