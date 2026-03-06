Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Поки кремлівський диктатор Путін сподівається на вигоду від енергетичних коливань та зосередження США на Близькому Сході, нова стратегія президента США Дональда Трампа ставить російського лідера у незручне становище. Вашингтон системно «вибиває» союзників Москви, демонструючи, що часи російського домінування у сфері «непередбачуваності та сили» добігли кінця.

Про це пише The New York Times, аналізуючи зміни у світовому порядку за часів другого терміну Трампа.

Кінець «клубу диктаторів»

Протягом років Путін будував свою стратегію навколо підтримки антиамериканських режимів в Ірані, Венесуелі та на Кубі, відчуваючи безпеку під парасолькою своєї «непередбачуваності». Однак Трамп кардинально змінив правила гри, діючи жорстко і часто ігноруючи міжнародні норми.

За останні два місяці Кремль втратив або суттєво послабив ключових партнерів:

Іран: Ліквідація верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок американо-ізраїльської операції.

Венесуела: Захоплення президента Ніколаса Мадуро силами США.

Куба: Посилення економічної блокади з метою усунення від влади Мігеля Діаса-Канеля.

Росія, яка раніше отримувала від Тегерана критично важливі дрони для війни проти України, у цій ситуації зайняла позицію спостерігача. Москва обмежується лише формальними заявами, уникаючи прямої критики Трампа.

«Це демонструє обмеженість того, що означає бути партнером Росії», — зазначає Анджела Стент, експертка з питань РФ у Джорджтаунському університеті.

Путін виглядає «жалюгідно»

Експерти відзначають, що Трамп перехопив у Путіна імідж головного «поганого хлопця» на світовій арені. Завдяки готовності використовувати військову силу без оглядки на Конгрес чи союзників, Трамп зробив Путіна, який раніше вважався майстром ризикованих авантюр, менш впливовим.

«Путін більше не може вселяти той страх, на який сподівався. Ця роль перейшла до Трампа, і в певному сенсі Путін тепер виглядає дещо жалюгідно», — вважає колишній австралійський дипломат у Москві Бобо Ло.

Гра на два фронти

Ситуація для Кремля є неоднозначною. З одного боку, Трамп послаблює мережу союзників Росії, з іншого — його дії іноді грають на руку Путіну:

Підрив НАТО: Погрози Трампа «забрати Гренландію» у Данії створюють внутрішні чвари в Альянсі, що є давньою мрією Москви. Тиск на Зеленського: Трамп продовжує публічно тиснути на президента України, стверджуючи, що Київ «не має карт» для переговорів, що тішить Кремль. Руйнування інституцій: Ліквідація USAID та атаки на американські медіа-ресурси (Radio Free Europe/Radio Liberty) повністю відповідають інтересам російської пропаганди.

«Це не наша війна»

Попри те, що Іран відіграв ключову роль у підтримці російського вторгнення в Україну, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Москва не отримувала запитів про допомогу, додавши, що «війна, яка триває (на Близькому Сході — ред.), це не наша війна».

Аналітики Carnegie Russia Eurasia Center підкреслюють, що навіть якби Путін хотів врятувати своїх союзників, він не зміг би цього зробити через глибоке проникнення американської розвідки в структури Ірану та обмеженість ресурсів самої РФ, яка «зав’язнула» у війні в Україні.

Отже, Путін опинився у пастці: він намагається не сваритися з Трампом в очікуванні «вигідного миру» в Україні, спостерігаючи, як його глобальна мережа впливу розвалюється під тиском адміністрації, яка діє агресивніше за будь-якого попередника.

