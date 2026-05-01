Трамп виключив військову допомогу Україні з бюджету на 2027 рік
Остаточне рішення щодо бюджету оборонних витрат США прийматиме Конгрес, який ще може внести поправки до запропонованого Білим домом проєкту.
Адміністрація президента США Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI) до проєкту оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік.
Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил, які транслював телеканал C-SPAN.
Сенатори безпосередньо запитали представників Пентагону, чи правильно вони розуміють, що бюджетний запит не передбачає коштів для USAI.
«Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», — відповів Джулс Герст, виконувач обов’язків головного фінансового директора Міністерства оборони США.
Водночас загальний обсяг оборонних витрат США, закладених у проєкті бюджету на 2027 рік, становить близько 1,5 трильйона доларів. Це рекордний показник, що на 50% перевищує поточний рівень.
Остаточне рішення щодо бюджету прийматиме Конгрес, який ще може внести поправки до цього проєкту. Остаточна версія очікується восени — до 1 жовтня, початку нового фінансового року.
Програма USAI діє від 2016 року та є одним з основних каналів військової підтримки для України, дозволяючи Пентагону розміщувати замовлення на озброєння та техніку для Збройних сил України безпосередньо у виробників.
Військова підтримка України з боку США почала зростати після російської агресії у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення загальний обсяг допомоги, наданої Україні за різними програмами, перевищив 60 мільярдів доларів.
Однак, з поверненням Трампа до Білого дому у 2025 році, виділення нових пакетів допомоги фактично припинилося, продовжувалися лише поставки в рамках раніше затверджених асигнувань за часів адміністрації Джо Байдена. Під тиском демократів до бюджетів на 2025 та 2026 роки було включено лише символічні суми — кілька сотень мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в передаванні Україні американської зброї на суму 350 мільярдів доларів.