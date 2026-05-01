Трамп виключив військову допомогу Україні з бюджету на 2027 рік

Дональд Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI) до проєкту оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік.

Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил, які транслював телеканал C-SPAN.

Сенатори безпосередньо запитали представників Пентагону, чи правильно вони розуміють, що бюджетний запит не передбачає коштів для USAI.

«Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», — відповів Джулс Герст, виконувач обов’язків головного фінансового директора Міністерства оборони США.

Водночас загальний обсяг оборонних витрат США, закладених у проєкті бюджету на 2027 рік, становить близько 1,5 трильйона доларів. Це рекордний показник, що на 50% перевищує поточний рівень.

Остаточне рішення щодо бюджету прийматиме Конгрес, який ще може внести поправки до цього проєкту. Остаточна версія очікується восени — до 1 жовтня, початку нового фінансового року.

Програма USAI діє від 2016 року та є одним з основних каналів військової підтримки для України, дозволяючи Пентагону розміщувати замовлення на озброєння та техніку для Збройних сил України безпосередньо у виробників.

Військова підтримка України з боку США почала зростати після російської агресії у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення загальний обсяг допомоги, наданої Україні за різними програмами, перевищив 60 мільярдів доларів.

Однак, з поверненням Трампа до Білого дому у 2025 році, виділення нових пакетів допомоги фактично припинилося, продовжувалися лише поставки в рамках раніше затверджених асигнувань за часів адміністрації Джо Байдена. Під тиском демократів до бюджетів на 2025 та 2026 роки було включено лише символічні суми — кілька сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в передаванні Україні американської зброї на суму 350 мільярдів доларів.

