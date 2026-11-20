Трамп, Зеленський і П / © Колаж ТСН.ua

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Адміністрація президента США Дональда Трампа встановила для Києва та європейських союзників жорсткий дедлайн: укласти мирну угоду з Росією до початку січня.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Мирна угода між Україною та Росією: чому Трамп поспішає

За даними Financial Times, головна причина поспіху Білого дому — зміна політичного балансу у США. На початку листопада Республіканська партія Трампа зазнала поразки на проміжних виборах, втративши більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. Новий склад Конгресу розпочне роботу в січні. Демократи вже заявили, що планують посилити підтримку України, запровадити нові жорсткі санкції проти РФ, а також посилити контроль за зовнішньою політикою Трампа та бізнес-інтересами його перемовників.

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На цьому тлі спецпосланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер після восьмимісячної паузи, спричиненої війною в Ірані, терміново відновили переговори з Києвом і Москвою в Абу-Дабі. Останніми днями вони провели інтенсивну серію зустрічей у Москві, Дубліні та Берліні, наполягаючи на якнайшвидшому просуванні переговорів. Крім того, цього тижня Трамп зустрівся з Володимиром Путіним у Китаї, після чого заявив, що російський президент нібито «готовий до миру».

Європейські дипломати занепокоєні тиском Вашингтона. Вони побоюються, що заради швидкого результату Білий дім схилятиме Україну до невигідних компромісів.

«Американці сильно тиснуть, і є певне занепокоєння, що для наближення до будь-якої угоди знадобиться чимало поступок з боку України», — розповів один із європейських посадовців після зустрічі з Кушнером і Віткоффом.

«Американці поспішають, Путін нікуди не поспішає», — додав інший співрозмовник.

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Переговори про мир: чому Київ побоюється тиску з боку США

Як пише Financial Times, у Києві зростає занепокоєння через стислі терміни, які встановлює Вашингтон: українські посадовці побоюються, що президента Володимира Зеленського можуть спробувати змусити підписати угоду на умовах Москви ще до того, як у січні демократи візьмуть контроль над Конгресом США.

У коментарі Financial Times високопоставлений український посадовець прямо вказав на симпатії очільника Білого дому до російського президента як на головну причину такого поспіху:

«Трампу подобається Путін, і він хоче завершити все це до січня», — заявив співрозмовник видання.

За оцінкою джерела FT, у разі укладення домовленостей до січня Росія «могла б отримати кращі умови», аніж після зміни розкладу сил в американському парламенті.

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Крім того, за даними видання, в українському уряді розцінюють останні технічні та логістичні перебої з допомогою від США як елемент цілеспрямованого тиску на Київ. Зокрема, йдеться про нещодавні обмеження швидкості роботи Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, — а також про багатомісячні затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Високопоставлений український посадовець у розмові з журналістами FT охарактеризував дії адміністрації Трампа як «свідомий вибір», спрямований на те, щоб послабити позиції України та допомогти Росії забезпечити вигідніші для себе умови під час мирних переговорів.

Чого Путін вимагає від України: території, відмова від НАТО та демілітаризація

Попри оптимізм Трампа, Кремль не демонструє готовності до швидкого миру без виконання своїх максималістських вимог. Після тристороннього саміту за участю Трампа, Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені російський президент укотре зажадав від України та Заходу прийняти так звані «компроміси» та «реалії».

Серед вимог Москви:

територіальні поступки — передання Росії територій у ключовому прифронтовому регіоні Донбасу;

відмова від НАТО — остаточна відмова України від перспективи вступу до Альянсу;

демілітаризація — суттєве обмеження чисельності та можливостей Збройних сил України;

зміна архітектури безпеки Європи — скорочення військової присутності та озброєнь НАТО на східному фланзі до рівня часів холодної війни.

За даними двох джерел, обізнаних із планами Кремля, Москва розраховує використати нову кампанію масованих повітряних ударів по Україні, щоб посилити свої позиції на переговорах. На цьому тлі перспективи укладення швидкої угоди до січня залишаються невизначеними, якщо Київ і європейські союзники не погодяться на значні поступки Москві.

Гарантії безпеки для України: чому США та Росія не дійшли згоди

Як пише Financial Times, США намагаються паралельно вирішувати територіальні суперечки та питання європейської безпеки. За даними джерел видання, Трамп може спробувати обговорити завершення війни з лідерами ЄС уже наступного місяця на саміті G20 у Маямі, куди він запросив і Путіна.

Проте високопоставлений французький посадовець у коментарі FT заперечив таку можливість, оскільки Україну на цей саміт не запросили. Як зазначає видання, Європа вимагає офіційної участі в перемовинах і наполягає, що спершу має бути встановлене припинення вогню, а вже потім — обговорення системи безпеки. Путін своєю чергою пообіцяв ухвалити рішення щодо розширення формату переговорів лише після зустрічі європейських посадовців у Москві.

Ще одним спірним питанням, за інформацією Financial Times, стали гарантії безпеки для Києва. У Вашингтоні запевняють, що Кремль нібито згоден на західний захист України за аналогією зі статтею 5 Статуту НАТО.

«Я думаю, що президент Трамп відкритий до цього, але очевидно, що це має відповідати інтересам Америки. Гадаю, ми домоглися того, що росіяни сприймають концепцію, за якою будь-які гарантії безпеки для України базуватимуться на статті 5», — цитує FT Джареда Кушнера.

Однак заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков у п’ятницю спростував ці слова. Як передає Financial Times, у Москві категорично відкидають будь-які формати, схожі на Альянс:

«Навіть формула квазічленства в НАТО для Києва… є для нас неприйнятним варіантом. Нехай вони визнають непорушність нашої вимоги про те, що (Україна — ред.) ніколи не зможе вступити до НАТО. Коли це станеться, думаю, ми зможемо обговорити питання гарантій безпеки», — заявив Рябков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили Україну та Росію, що нинішній раунд мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю домовитися про завершення війни до зміни політичного балансу у Вашингтоні.

За даними Kyiv Independent, яке посилається на джерело, обізнане з перебігом переговорів, посилення позицій демократів у Конгресі може призвести до зростання тиску на Кремль і збільшення військової та фінансової підтримки України.

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