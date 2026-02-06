ТСН у соціальних мережах

Трамп вимагає назвати на його честь вокзал і аеропорт: це викликало скандал

Трамп зажадав, аби великі аеропорт та вокзал у США перейменували на його честь і висунув умову.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати один із ключових транспортних об’єктів Нью-Йорка — Penn Station, а також Dulles International Airport — на свою честь.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників телеканалу, минулого місяця Трамп звернувся до лідера меншості в Сенаті Чак Шумер з пропозицією відновити фінансування інфраструктурного проєкту Gateway, загальна вартість якого перевищує 16 млрд доларів.

Проєкт передбачає будівництво нового залізничного тунелю під річкою Гудзон, що має з’єднати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, а також модернізацію однієї з найзавантаженіших транспортних артерій у США.

Водночас, за даними CNN, умовою Трампа для відновлення фінансування було перейменування вокзалу Penn Station у Нью-Йорку та міжнародного аеропорту Dulles у Вашингтоні на його честь. Шумер відхилив цю пропозицію, заявивши, що не має повноважень ухвалювати подібні рішення.

«Заморожування фінансування Gateway вже призвело до юридичного конфлікту. Штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі подали позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що блокування коштів є незаконним», — зазначають журналісти.

Як пише CNN, ініціатива щодо перейменування викликала резонанс серед законодавців і громадськості, однак Білий дім офіційно цю інформацію не коментує.

Перейменування великих громадських об’єктів на честь чинних політиків не є поширеною практикою у США та потребує широкої підтримки з боку Конгресу й місцевої влади. Критики ініціативи вказують, що навіть за часткової політичної підтримки вона навряд чи отримає достатню кількість голосів для реалізації.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже підтримував ініціативи з перейменування окремих об’єктів на свою честь. Зокрема, у Флориді одну з ключових доріг було названо на його честь.

Ще один інцидент стався напередодні у Білому домі. Трамп прийняв медаль Нобелівської премії миру від лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо. У Білому домі заявили, що президент має намір залишити медаль собі. Це викликало подив у норвезькому Нобелівському комітеті, де нагадали: премію неможливо передати, розділити чи анулювати — вона належить лише лауреату.

Історики називають такі дії спробою Трампа «зацементувати» свою спадщину, хоча й сумніваються, що ці перейменування протримаються довго після зміни влади.

