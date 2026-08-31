Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну комісію зі зв’язку США (FCC) відреагувати на слова ведучої NBC News Крістен Велкер, яка в ефірі охарактеризувала результати його підтримки кандидатів на виборах як «неоднозначні».

Про це повідомляє unilad.

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Інцидент стався 30 серпня під час прямого ефіру на місцевому вашингтонському телеканалі. Велкер аналізувала майбутні проміжні вибори до Конгресу США та зазначила, що Трамп «без сумніву, відіграватиме значну роль» у виборчій кампанії.

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Однак увагу президента привернула інша частина її коментаря. Журналістка заявила, що Трамп мав «змішані результати» щодо кандидатів, яких він підтримував.

Вона навела приклади політиків, які перемогли на праймеріз за підтримки президента, а також тих, хто зазнав поразки.

Трамп відреагував на слова ведучої у своїй соцмережі Truth Social. Він заявив, що Велкер має бути «повідомлена FCC для догани або покарання».

«Крістен Велкер, непопулярна „ведуча“ колись великої програми Meet the Press, яку тепер називають Meet the Fake Press, щойно заявила, що Дональд Трамп має „змішані результати“ щодо підтримки кандидатів», — написав президент.

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За його словами, останні результати його підтримки кандидатів демонструють значно вищу ефективність.

«Як можна дозволяти будь-кому, хто працює через безкоштовний суспільний ефір, говорити такі речі? Через цю навмисну неточність на неї буде подано скаргу до FCC для догани або покарання», — заявив Трамп.

Президент також звинуватив ЗМІ у спробах «принижувати» та «ганьбити» його.

«Радикальні ліві новини докладають усіх зусиль, щоб переслідувати, принижувати та обмовляти все, що стосується TRUMP», — написав він.

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Трамп стверджує, що має 99% успішності своїх політичних рекомендацій, а серед кандидатів до Сенату цей показник нібито становить 100%.

«Насправді це, без жодного сумніву, найсильніший результат підтримки кандидатів в історії політики», — заявив президент.

Він окремо навів приклади кандидатів, які перемогли після його підтримки, стверджуючи, що їхні перемоги американські ЗМІ нібито недостатньо висвітлювали.

Трамп також звернувся до голови FCC Брендана Карра та закликав комісію «дуже серйозно» поставитися до ситуації.

NBC підтримав Крістен Велкер

У NBC News після заяв Трампа виступили на захист своєї ведучої.

«Крістен — одна з найкращих у своїй професії, і ми її підтримуємо», — заявили в телеканалі.

Водночас є важлива юридична деталь: FCC не має повноважень безпосередньо карати окремих журналістів за їхні висловлювання в ефірі.

Це не перший конфлікт Трампа з Велкер. У червні журналістка поставила президенту запитання щодо його обіцянки не починати нових воєн на тлі конфлікту з Іраном.

Тоді Трамп достроково припинив інтерв’ю.

«Ви одностороння, продажна мережа. Давайте закінчимо, тому що мені вже досить. Дякую, люба. Гарного дня», — сказав він Велкер перед тим, як залишити розмову.

Нагадаємо, помічницю Трампа зазнімкували біля літака. Вона перебувала на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд, коли вона прямувала на посадку в літак Air Force One, що вирушав до Південної Кароліни.

Також повідомлялося, що Google виконав рішення американського президента Дональда Трампа. Тепер назву озера Онтаріо змінено на «Озеро Америка» для користувачів у США після відповідного рішення адміністрації Трампа.

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