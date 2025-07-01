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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
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Трамп випустив парфуми з "ароматом перемоги": скільки вони коштують і який у них запах (фото)

Трамп випустив нові парфуми на честь своїх перемог на виборах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп представив нову лінію брендованих парфумів під назвою Victory 45-47, аромати, за його словами символізують його перемоги на президентських виборах у 2016 та 2024 роках.

Про запуск лінії Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Social.

«Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх — як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати», — написав він.

Згідно з даними офіційного сайту Один флакон аромату Victory 45-47 коштує 249 доларів. Окрім основної серії, у продаж також надійшов ще один аромат — «Fight! Fight! Fight!», присвячений замаху на Трампа, який стався у липні 2024 року.

Парфумерна лінія Donald Trump була започаткована ще у 2004 році. Перший аромат бренду складався з поєднання м’яти, ялівця, мускатного горіху та огірка. У той час критики назвали запах «стійким, терпким і таким, що асоціюється з розкішшю».

Жіночий варіант Victory 45 47

  • Верхні ноти: цитрусові та квіткові акорди

  • Серце: гарденія та полуниця

  • База: ваніль

Основні акорди

  • Цитрусові, квіткові (як верхні)

  • Гарденія, полуниця (серце)

  • Ваніль (база).

Парфум Трампа

Парфум Трампа

Чоловічий варіант Victory 45 47

  • Верхні ноти: фужерний акорд та кардамон

  • Серце: герань

  • База: амброве дерево та деревні акорди

Основні акорди

  • Фужерний + кардамон (верх)

  • Герань (серце)

  • Амброве дерево, деревні ноти (база)

Парфум Трампа

Парфум Трампа

Наразі продукція бренду позиціонується як парфумерія для сильних, харизматичних та впевнених у собі чоловіків, хоча нові аромати, за словами Трампа, підходять і жінкам.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять модних парфумів для жінок 50+ на літо, ці аромати здивують.

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