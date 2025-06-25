Трамп хвалить Зеленського / © ТСН.ua

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Після зустрічі на саміті НАТО Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського «дуже приємним». Також посилив свою риторику щодо Росії. Трамп закликав Володимира Путіна негайно припинити війну, наголошуючи на безпрецедентній кількості загиблих.

Про це повідомляє Financial Times.

На запитання Путіна про можливе посередництво в ірано-ізраїльському конфлікті Трамп відповів: «Ні, ви можете допомогти мені з Росією». Раніше він демонстрував більше розуміння до Путіна і навіть вів прямі мирні переговори з російською стороною. Однак останнім часом Трамп висловив розчарування максималістськими вимогами Володимира Путіна та його відмовою від припинення вогню.

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Еволюція відносин Трампа з Україною та Росією

Ставлення Трампа до російського та українського лідерів було мінливим. У лютому його зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті завершилася суперечкою, що призвело до тимчасового призупинення військової та розвідувальної допомоги США Києву.

На саміті НАТО Трамп висловив стурбованість ситуацією в Україні, яка, за його словами, «виходить з-під контролю». Зеленський описав їхню зустріч як «тривалу та змістовну». Під час неї вони обговорили «всі справді важливі питання», включаючи захист людей та досягнення припинення вогню.

Хоча Трамп заперечив обговорення припинення вогню. Він назвав майже годинну зустріч «дуже приємною» і зосередженою на загальній ситуації в Україні. Також зазначив, що у них із Зеленським «були важкі часи» в минулому, маючи на увазі суперечку в Білому домі.

Додав: «Що я зрозумів із цієї зустрічі — насправді, приємніше було б сказати, — але я зрозумів, що він хотів би, щоб вона закінчилася». Трамп також висловив намір поговорити з Путіним, щоб «закінчити» війну. Оскільки «зараз чудовий час, щоб її закінчити».

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Військова допомога та нарощування російського наступу

Трамп підкреслив необхідність відновлення оборонно-промислової бази США, щоб не залежати від іноземних супротивників щодо критично важливих матеріалів. Минулого місяця Київ і Вашингтон підписали угоду щодо корисних копалин, яка раніше була скасована через суперечку в Овальному кабінеті.

Зустріч Трампа та Зеленського в середу відбулася на тлі прискорення Росією літнього наступу та збільшення виробництва ракет і безпілотників. За даними Rochan Consulting, польської групи, яка відстежує війну, у червні Росія запустила рекордну кількість безпілотників Shahed, яка може перевищити 5000 до кінця місяця.

Наземний наступ Росії також посилився, і її війська просуваються найшвидшими темпами з листопада. Кілька ключових міст на сході України, таких як Покровськ та Костянтинівка, стали майже містами-привидами через безперервні обстріли. Трамп заявив, що минулого тижня українська та російська армії зазнали загальних втрат у розмірі 7000 осіб на полі бою, хоча ця цифра не була незалежно підтверджена.

З огляду на скрутне становище української армії та нестачу зброї, Зеленський звернувся до Трампа з проханням про збільшення поставок озброєння, зокрема американських систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів. Трамп повідомив, що Вашингтон розглядає можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot, незважаючи на власні потреби США та Ізраїлю.

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Раніше повідомлялося, на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня відбулася зустріч президентів України та США — Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Ця зустріч стала першою офіційною розмовою лідерів після їхнього короткого спілкування 26 квітня у Ватикані під час церемонії похорону Папи Римського Франциска.