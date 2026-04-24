Трамп висловився щодо візиту Путіна на саміт G20

Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення диктатору Путіну на саміт G20, однак не виключає, що його присутність могла б бути корисною.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи відповідає дійсності інформація про те, що США нібито запросили Путіна на саміт G20, який має відбутися у Маямі.

«Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно», — відповів президент США.

Раніше повідомлялося, що США намагаються інтегрувати Росію назад у глобальну політику, розглядаючи її як потенційного партнера та водночас прагнучи віддалити від Китаю.

