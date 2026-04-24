Трамп висловився щодо візиту Путіна на саміт G20
Президент США заявив, що особисто Путіна на саміт не запрошував.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення диктатору Путіну на саміт G20, однак не виключає, що його присутність могла б бути корисною.
Про це повідомляє Clash Report.
Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи відповідає дійсності інформація про те, що США нібито запросили Путіна на саміт G20, який має відбутися у Маямі.
«Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно», — відповів президент США.
Раніше повідомлялося, що США намагаються інтегрувати Росію назад у глобальну політику, розглядаючи її як потенційного партнера та водночас прагнучи віддалити від Китаю.
Ми раніше інформували, що у світовій політиці Путін став гравцем зі слабкою позицією, який змушений більше блефувати, ніж диктувати правила гри.