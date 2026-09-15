Трамп виставив рахунок країнам, за «розблокування» Ормузької протоки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що держави, які не долучилися до розблокування Ормузької протоки, повинні компенсувати Сполученим Штатам завдані збитки.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп зазначив, що наразі нафта продовжує «текти через Ормузьку протоку», тоді як Сполучені Штати, за його словами, роблять для інших держав більше, ніж для себе.

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«Ми робимо це набагато більше заради інших, ніж заради себе, і робимо це вже протягом багатьох поколінь!» — заявив Трамп.

Водночас президент США окремо звернувся до держав, які, за його словами, «ніяк не допомогли» у розблокуванні Ормузької протоки.

Трамп попередив, що такі країни мають компенсувати Сполученим Штатам збитки, яких Вашингтон зазнав у зв’язку із ситуацією навколо протоки.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати здійснили удар по іранському острову Ларак, що розташований поблизу Ормузької протоки. Це сталося вперше за понад місяць.

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Ми раніше інформували, що Іран та Оман домовилися про розподіл Ормузької протоки та доходів від її використання.

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