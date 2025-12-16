- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 808
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп виступить зі зверненням до нації з Білого дому: що відомо
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернеться до нації у середу, 17 грудня.
Президент США Дональд Трамп анонсував, що звернеться до американців з Білого дому.
Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
«Дорогі американці: Я звернуся до нації завтра ввечері, в ефірі з Білого дому, о 21:00 за східним часом. Чекаю не дочекаюся, коли побачу вас тоді. Це був чудовий рік для нашої Країни, і краще ще чекає!» — написав Трамп.
У ЗМІ припускають, що звернення Дональда Трампа буде присвячене підсумками 2025 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що для України «території втрачено», але пообіцяв гарантії безпеки.