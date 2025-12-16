ТСН у соціальних мережах

Трамп виступить зі зверненням до нації з Білого дому: що відомо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернеться до нації у середу, 17 грудня.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп анонсував, що звернеться до американців з Білого дому.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Дорогі американці: Я звернуся до нації завтра ввечері, в ефірі з Білого дому, о 21:00 за східним часом. Чекаю не дочекаюся, коли побачу вас тоді. Це був чудовий рік для нашої Країни, і краще ще чекає!» — написав Трамп.

У ЗМІ припускають, що звернення Дональда Трампа буде присвячене підсумками 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що для України «території втрачено», але пообіцяв гарантії безпеки.

