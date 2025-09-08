Трамп висунув «останнє попередження» ХАМАС: у відповідь угруповання закликає до переговорів

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав угрупованню ХАМАС «останнє попередження» щодо його пропозицій, які мають на меті повернення заручників та завершення війни в Газі.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Усі хочуть, щоб заручники повернулися додому. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої умови. Настав час і ХАМАСу їх прийняти», — написав Трамп.

Реклама

Він додав: «Я попередив ХАМАС про наслідки неприйняття. Це моє останнє попередження, іншого не буде!»

У відповідь представники ХАМАС заявили про «готовність сісти за стіл переговорів».

Як пише The Times of Israel, після заяви Трампа угруповання виступило з «обережно сформульованою позицією».

У повідомленні ХАМАС зазначається про готовність «негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити звільнення всіх полонених в обмін на чітку заяву про припинення війни, повне виведення військ із Сектора Гази та створення комітету незалежних палестинців для управління анклавом».

Реклама

«ХАМАС вітає будь-які кроки, що сприяють зусиллям із припинення агресії проти нашого народу», — йдеться у заяві.

Також угруповання підтвердило, що отримало «деякі ідеї від американської сторони, спрямовані на досягнення перемир’я».

В ХАМАС наголосили, що перебувають у «постійному контакті з посередниками, щоб перетворити ці ідеї на всеосяжну угоду, яка відповідає їхнім вимогам».

Раніше повідомлялося, що Ізраїльські військові закликали палестинських жителів міста Газа, що на півночі території, евакуюватися на південь анклаву.

Реклама

Ми раніше інформували, що у серпні президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі може завершитися вже найближчими тижнями.