Трамп висунув ультиматум Венесуелі і пригрозив «незліченною ціною відплати»

Президент США Дональд Трамп у суботу пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з американської території.

Відповідний допис Дональда Трампа зʼявився у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, якщо Венесуела не виконає вимогу Вашингтона, то «заплатить незліченну ціну».

Трамп не уточнив, про яких саме в’язнів ідеться, але зазначив, що серед них є «люди з психіатричних лікарень». Також він не повідомив, які конкретні кроки планує у разі відмови Венесуели.

«Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, яких венесуельське „керівництво“ змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими „монстрами“. Вигоніть їх з нашої країни прямо зараз, інакше ціна, яку ви заплатите, буде незліченною!» — зазначив Трамп.

У цьому дописі Трамп акцентував на серйозності вимог та неприпустимості порушень прав американських громадян та тих, кого він назвав «в’язнями».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп посилює тиск на президента Венесуели, нарощуючи військову присутність у Карибському басейні.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп відправляє до берегів Венесуели тисячі солдатів і кораблі.