Світ
425
1 хв

Трамп висунув ультиматум ХАМАСу: що заявив

Дональд Трамп зробив гучну заяву після того, як дізнався про страти в Газі.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив можливістю проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти мирних жителів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Якщо ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, чого не було передбачено угодою, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх. Дякую за вашу увагу до цього питання!» — написав американський президент.

Раніше, в ніч проти 9 жовтня, Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап запропонованого США плану врегулювання конфлікту. Згідно з домовленістю, передбачалося звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених, а також часткове виведення ізраїльських військ із Гази.

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердила, що уряд схвалив першу фазу цієї угоди.

Втім, після відведення ізраїльських військових з контрольованих кварталів у Газі там спалахнули сутички між різними збройними угрупованнями, зокрема й ХАМАС. За повідомленнями ЗМІ, зафіксовано публічні страти щонайменше восьми осіб.

