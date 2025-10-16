- Дата публікації
Трамп висунув ультиматум ХАМАСу: що заявив
Дональд Трамп зробив гучну заяву після того, як дізнався про страти в Газі.
Президент США Дональд Трамп пригрозив можливістю проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти мирних жителів.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Якщо ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, чого не було передбачено угодою, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх. Дякую за вашу увагу до цього питання!» — написав американський президент.
Раніше, в ніч проти 9 жовтня, Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап запропонованого США плану врегулювання конфлікту. Згідно з домовленістю, передбачалося звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених, а також часткове виведення ізраїльських військ із Гази.
Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердила, що уряд схвалив першу фазу цієї угоди.
Втім, після відведення ізраїльських військових з контрольованих кварталів у Газі там спалахнули сутички між різними збройними угрупованнями, зокрема й ХАМАС. За повідомленнями ЗМІ, зафіксовано публічні страти щонайменше восьми осіб.