Трамп виводить війська з Німеччини: як США підривають НАТО та роблять черговий подарунок Путіну

Про виведення 5 тис. американських військовослужбовців із ФРН Пентагон оголосив у п’ятницю, 1 травня. А вже в неділю Дональд Трамп заявив, що США збираються значно скоротити свої витрати, тому виведення військ буде набагато більшим за вже анонсовані 5 тис. У НАТО поспішили заявити, що впевнені у своїй здатності забезпечувати подальше стримування й оборону. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус своєю чергою переконував про передбачуваність рішення Пентагону.

Водночас, як пише The New York Times, американські високопосадовці Міноборони неофіційно дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок США розглядався як покарання Німеччини. Минулого тижня між Трампом та Мерцем спалахнула публічна суперечка. Канцлер ФРН заявив, що США, які вступили у війну без жодної стратегії, зазнають приниження з боку Ірану. У відповідь американський президент порадив Мерцу витрачати більше часу на припинення війни Росії проти України, а також на «відновлення зруйнованої Німеччини».

Що ж насправді стоїть за рішенням Трампа скоротити чисельність американського військового контингенту в Європі? Яких ще країн це може торкнутися та як позначиться на підтримці України? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

НАТО 3.0: розлучення США та Європи

ТСН.ua вже писав, як ще в лютому цього року на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО заступник міністра війни США Елбрідж Колбі закликав до переходу до «Альянсу 3.0». Пізніше на Мюнхенській безпековій конференції він пояснив, що це означає: Америка збереже лише ядерну парасольку, а конвенційний захист Європи — це завдання самої Європи. Не були особливим секретом для європейців і плани Трампа почати скорочення американської військової присутності на європейському континенті. Щоправда, ніхто не передбачав, що це станеться саме зараз і в такій формі.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас висловила здивування часом, який Трамп обрав для виведення американських військ із Німеччини, нагадавши, що контингент США перебуває в Європі й для забезпечення інтересів Америки також. Відомо, що Сполучені Штати у війні з Іраном використовують європейські військові бази. Зокрема «Рамштайн» — найбільшу базу ВПС США в Європі. Поблизу знаходиться найбільший (за межами США) американський військовий госпіталь Ландштуль, куди протягом цих місяців доправляли поранених на Близькому Сході американських військовослужбовців.

На відміну від Франції, Іспанії та Італії, які відмовилися надавати США свої авіабази для підтримки їхньої з Ізраїлем війни проти Ірану, про початок якої у лютому європейських союзників ніхто не повідомив, Німеччина не ухвалювала жодних заборон. Ба більше, навіть Британія не одразу надала американцям дозвіл користуватися їхніми авіабазами. А Польща відмовила США в перекиданні своєї батареї Patriot на Близький Схід. Минулого тижня Фрідріх Мерц лише вголос сказав те, про що вже і так говорять всі європейські лідери — що США не мають стратегії у війні з Іраном, яка коштує Європі багато грошей.

Адміністрація США не приховує, що рішення про виведення з Німеччини 5 тис. американських військовослужбовців Трамп ухвалив через образу на Мерца. Канцлер Німеччини, щоб, вочевидь, знизити градус напруги (до рівно року на посаді Мерц підійшов із низьким рівнем схвалення його роботи з боку суспільства — лише 20-30% за даними останніх соцопитувань) заявив, що не пов’язує його критику на адресу Трампа зі скороченням чисельності американських військ у ФРН.

Водночас, Фрідріх Мерц вважає малоймовірним, що США поставлять Німеччині далекобійні ракети Tomahawk, обіцяні ще адміністрацією Джо Байдена. За його словами, самі американці їх зараз не мають у достатній кількості. Вочевидь канцлер Німеччини має на увазі виснажені запаси на американських складах озброєнь. За приблизними підрахунками, вартість війни США проти Ірану вже перевищила $65 млрд, а виснаження запасів високоточної зброї оцінюється у 40-50%. Наприклад, за нинішнього темпу виробництва на відновлення запасів ракет Tomahawk може піти до 3 років, ракет-перехоплювачів до систем Patriot — навіть до 4 років.

Володимир Зеленський вже доволі тривалий час попереджає про прямий вплив війни на Близькому Сході на збройну допомогу Україні, зокрема поставок ракет-перехоплювачів до систем Patriot, які дуже добре збивають російську балістику. Й за інформацією Financial Times, США вже попередили Європу, зокрема Британію, Польщу, Литву та Естонію про значні затримки постачань американської зброї через великий обсяг озброєння, використаного в Ірані. Йдеться про боєприпаси для HIMARS, NASAMS та інших ракетних систем, які використовуються й Україною.

Хто наступний: черговий подарунок Путіну

За словами колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, лише Путін виграє від такого короткозорого кроку, як скорочення американської військової присутності в Німеччині. Разом із цим німецькі політики звертають увагу на більш вагому новину — відмову США від розміщення в Німеччині ракет середньої дальності Tomahawk — що є справжнім подарунком Путіну. Адже навіть після виведення 5 тис. американських солдатів із ФРН, військова присутність США в Німеччині все одно залишатиметься однією з найбільших після Японії — близько 30 тис. особового складу.

За словами депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, розміщення у ФРН американських ракет Tomahawk, здатних досягати території Росії (дальність їхнього польоту — близько 1700 км) була б дуже хорошою відповіддю на російську ядерну загрозу, що походить зокрема з Калінінградської області. На думку Кізеветтера, Європі терміново потрібно розробити, можливо спільно з Україною, власну альтернативу американським системам, щоб мати їх у наявності до 2030 року. Адже, як пише Politico, посилаючись на трьох політиків ЄС, в Європі вважають можливим напад Росії на одну з країн НАТО в найближчі два роки.

Британський прем’єр Кір Стармер вважає, що зараз напруженість у відносинах між Європою та США вища, ніж мала б бути. Водночас, на його думку, Європа має збільшити видатки на оборону, а в НАТО має бути сильніший європейський елемент. Щоправда, за різними підрахунками, для повної заміни американських військових потужностей Європі знадобиться близько 25 років та $1 трлн. До того ж, це не одностороння залежність. Для здійснення наприклад операцій на Близькому Сході європейські військові бази критичні для Сполучених Штатів.

Щоправда, Трамп пішов ще далі, заявивши, що також не виключає можливості виведення американських військових з Італії та Іспанії. При цьому заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський припустив, що виведені з Німеччини американські війська можуть бути розміщені на польській території. Проте, як повідомив прем’єр Польщі Дональд Туск, відповідних сигналів з боку США він ще не отримував.

«Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію», — додав польський прем’єр.

Глави комітетів з питань збройних сил Сенату і Палати представників, які представляють Республіканську партію, Роджер Вікер та Майк Роджерс розкритикували рішення Трампа почати виведення американських військових з Німеччини. Вони наголошують, що ФРН надавала американським військовим безперешкодний доступ до своїх баз під час операції в Ірані.

«Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі ризикує підірвати стримування та послати неправильний сигнал Путіну. Замість того, щоб повністю виводити війська з континенту в інтересах Америки підтримувати сильний потенціал стримування в Європі, переміщуючи ці 5 000 американських військовослужбовців на схід», — йдеться у заяві Вікера та Роджерса, які закликали адміністрацію Трампа скоординувати свої дії з Конгресом.

Щоправда, навряд чи це можливо до проміжних виборів до Конгресу США в листопаді цього року, коли американці переобиратимуть третину Сенату та всю Палату представників. Вже зараз багато експертів прогнозують, що на тлі війни в Ірані та світової енергетичної кризи, яка торкнулася й цін на пальне на американських заправках, республіканці можуть втратити більшість в одній із палат Конгресу, якщо одразу не дві палати.

Дата публікації 19:01, 01.05.26

