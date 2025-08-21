Трамп вийде патрулювати вулиці Вашингтона: що сталося

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що увечері 21 серпня патрулюватиме вулиці американської столиці Вашингтона разом з Національною гвардією.

Про це він сказав в інтерв’ю репортеру Newsmax Тодду Старнсу, який опублікував цю обіцянку американського президента в мережі Х.

«Сьогодні ввечері я вийду… З поліцією та військовими, звісно», — сказав Трамп.

Реклама

Як повідомляє видання Washington Post, Білий дім та місцева адміністрація Вашингтона, яку очолює демократка Мюріел Боузер відмовилися коментувати плани президента.

Речник поліції округу Колумбія заявив, що вони не мають додаткової інформації.

У виданні нагадали, що раніше цього місяця Трамп наказав федеральному уряду захопити контроль над поліцейськими силами округу Колумбія, що є надзвичайним проявом федеральної влади. У такий спосіб президент намагається встановити контроль над американською столицею під приводом ботьби з розгулом злочинності.

Хоча суд скасував деякі зусилля Трампа щодо призначення своїх співробітників на чолі поліцейського департаменту, його адміністрація успішно наповнила місто федеральними правоохоронними органами.

Реклама

Протягом минулого тижня адміністрація Трампа неодноразово приписувала собі зниження рівня злочинності у столиці країни, розхвалюючи кількість арештів, що здійснюються щодня, та стверджуючи, що збільшення кількості федеральних правоохоронних органів робить місто безпечнішим.

Виступаючи перед журналістами вранці в четвер, 21 серпня, перед оголошенням президента, Баузер сказала, що поліцейське управління міста спостерігало значне зниження рівня насильницьких злочинів ще до дій адміністрації Трампа.

«Наш департамент поліції протягом останніх двох років послідовно стрімко знижує злочинність», — сказала вона на пресконференції, назвавши роботу департаменту поліції округу Колумбія «ефективною».

Нагадаємо, цього ж дня президент США Дональд Трамп натякнув на «жорстку розмову», яка була в нього з Путіним на Алясці, опублікувавши відповідний фотоколаж на своїй сторінці у Truth Social.