Трамп вже підготував судові позови на випадок перемоги Гарріс — The Times

Команда експрезидента США Дональда Трампа готує серію судових позовів, щоб оскаржити результати виборів у разі перемоги віцепрезидентки Камали Гарріс.

Про це пише The Times.

Трамп і його союзники говорили про те, що не існує перевірки бюлетенів для голосування за кордоном або в армії, а виборчі органи використовують дострокове голосування для шахрайства, зазначають у виданні. Крім цього республіканець додав, що багато поштових бюлетенів у штатах, що коливаються, не є легітимними.

За словами журналістів, кампанія республіканця неодноразово представляла довгі черги за поштовими бюлетенями на вимогу в окрузі Бакс, штат Пенсільванія, як форму придушення виборців.

"Вони вже почали шахраювати в Ланкастері, вони шахраювали. Ми спіймали їх на 2600 голосах", - розповів Трамп на одному з мітингів.

Обидва кандидати в президенти США витратили місяці на підготовку до судових баталій після виборів, заявили у виданні. Їхні команди складають потенційні позови і відповіді на них.

"Питання не в тому, чи будуть вони подавати ці позови, а в тому, чи дасть їм суд хоч найменший час", - сказав журналістам виконавчий директор Центру виборчих інновацій та досліджень Девід Беккер.

У виданні поділилися, що демократи займають оборону, зробивши кілька власних юридичних кроків. Зокрема, у штаті Джорджія прихильники Гарріс успішно оскаржили нові правила виборчої комісії, яка підтримує Трампа, і могли б дати цьому органу більше влади.

Суть у тому, що незвичайні закони штату Джорджія про голосування роблять його придатним для заяв про фальсифікацію виборів, зазначили у виданні. У ньому немає дострокового голосування, а замість нього проводиться голосування поштою.

"Ми повинні очікувати сплеску місцевих судових розглядів по всьому штату відразу після виборів, і не тому, що ці позови заслуговують на увагу, а тому, що законодавство Пенсільванії рясніє такими можливостями", - сказав експерт з виборчого права і професор юридичного факультету Університету Пенсільванії Кері Майкл Морс.

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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