Трамп йде на угоди з Путіним, але його очікує "сюрприз": чи допоможе це зупинити війну — NYT

Дональд Трамп і Путін / © ТСН

Реклама

Спроби адміністрації США використати ділові угоди та послаблення санкцій як важіль впливу для завершення війни в Україні навряд чи змусять російського диктатора Путіна піти на компроміси.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців та аналітиків на тлі старту мирних переговорів в Абу-Дабі за участі спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Реклама

Восени Білий дім змінив підхід, пішовши на скасування частини санкцій заради імпорту російського дизелю та обговорення нових угод у сфері енергетики (зокрема щодо активів «Лукойлу» та експорту газу до Європи). У Вашингтоні сподівалися, що це побудує довіру та схилить Москва до миру. Однак економічні стимули не змінили фундаментальних вимог Путіна: обмеження оборонно-військового потенціалу України, заборона на її вступ до НАТО та повний перегляд архітектури безпеки в Європі.

Реклама

Ексдиректор з питань Росії в Раді нацбезпеки США Ерік Грін зазначив, що переговорники Трампа помилково застосовують бізнес-підхід до Кремля.

«Вони увійшли в переговори з думкою: „Ми маємо спільну мову з цими хлопцями, їх цікавлять гроші“. Це може бути правдою щодо олігархів, але не щодо Путіна, у якого зовсім інші метрики», — наголосив Грін.

Попри значні економічні збитки та витік даних Ростату про втрати від 390 000 до 450 000 військових, Путін демонструє готовність платити високу ціну. У Кремлі вважають, що дефіцит засобів ППО в Україні та руйнівна зимова кампанія проти цивільної інфраструктури лише посилять позиції РФ на переговорах.

Водночас експерти наголошують, що Кремль так само помиляється, сподіваючись купити поступки США економічними пропозиціями. За словами колишнього радника Томаса Ґрема, Путін недооцінює внутрішньополітичний контекст у США: двопартійну підтримку України в Конгресі та позицію Європи, яка продовжує виділяти мільярди доларів на підтримку Києва.

Реклама

«А він воює проти нас?»

Раніше Трамп влаштував перепалку з журналістом через Путіна. Під час брифінгу в Білому домі сталася словесна перепалка між президентом США Дональдом Трампом та одним із представників ЗМІ. Приводом для гострої реакції Трампа стало запитання про те, що Володимир Путін повністю ігнорує будь-які заклики до досягнення миру. Про це стало відомо з брифінгу Трампа.

Кореспондент спробував нагадати Дональду Трампу про відсутність результатів щодо встановлення миру: «Ви встановили для Володимира Путіна безліч кінцевих термінів за останні 22 місяці для припинення вогню, але й також для безпосередньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Він постійно ігнорував ваші вимоги…».

Утім, Трамп вирішив не дослуховувати запитання до кінця та перервав журналіста такими словами: «Ви кажете, що він проігнорував. А він воює проти нас у війні?».

Після цього Трамп відмовився далі відповідати на запитання журналіста та вислухати його.

Реклама

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, розпочинаються мирні переговори України та Росії за участю США, що пройдуть в Абу-Дабі (ОАЕ). Вони триватимуть два дні — впродовж 10 та 11 листопада.

Новини партнерів