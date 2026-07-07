Трамп їде на саміт в Анкарі роздратованим: чи вплине це на допомогу Україні

Трамп розлючений на НАТО / © Associated Press

Реклама

Цієї весни під час наради у Білому домі президент США Дональд Трамп обурився тим, що члени НАТО відмовилися приєднатись до військової операції в Ірані. За словами двох джерел, ознайомлених із ситуацією, Трамп поцікавився, чи не варто скоротити американські сили в Європі на третину, аби надіслати так званим союзникам «правильний сигнал».

Через загальний настрій Трампа, в якому він поїхав на саміт в Анкарі, є ймовірність, що результати зустрічі можуть стати поганими, для України зокрема. Про це пише CNN.

На саміт в Анкарі Трамп поїхав у незадовільному настрої: причини і прогнози зустрічі

Приблизно в той самий момент, як союзники США у НАТО відмовилися нападати на Іран, Пентагон раптово скасував два розгортання військ США у Європі та наказав вивести частину контингенту.

Реклама

Міністр оборони Піт Гегсет планував оголосити про ще більші скорочення присутності американських військ у країнах НАТО, проте після консультацій із високопосадовцями адміністрації план змінили. Натомість Гегсет анонсував шестимісячний перегляд присутності сил США в Європі.

Напередодні саміту НАТО в Туреччині роздратування Трампа та його погрози підвищили градус напруженості в Альянсі. Трамп посилив свій скептицизм щодо європейської оборони, адже його ніхто не підтримав в атаках на Іран.

Трамп досі не виключає можливості вийти з НАТО та періодично згадує про погрозу відібрати Гренландію у союзника з блоку.

Водночас європейці побоюються, що періодичні поступки Трампа щодо Путіна можуть спровокувати Росію на перевірку рішучості Альянсу.

Реклама

Атмосфера перед самітом в Анкарі, куди Трамп, за його словами, їде неохоче, залишається напруженою. Минулого місяця на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США зазначив, що погодився на візит лише через дружні стосунки з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Цей саміт в Анкарі — справді час для наших союзників активізуватися, і я знаю, що саме цього очікує президент Трамп», — заявляв посол США в НАТО Меттью Вітакер.

Європейські лідери сподіваються уникнути масштабного конфлікту, а тому готують нові оборонні зобов’язання. Особливу напруженість викликають наміри Трампа «купити» Гренландію.

Ситуацію ускладнюють і публічні заяви Трампа. Перед самітом він написав у соцмережах, що те, що США продовжують іти одним шляхом з європейцями, — це смішно, адже країни НАТО не підтримали США у війні з Іраном.

Реклама

Ще одним обтяжувальним фактором є нещодавній конфлікт Трампа з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні після саміту G7 у Франції.

Паралельно США виводять війська з Європи швидше, ніж очікувалося. Трамп підтримав рішення про виведення 5000 військових із Німеччини після заяви канцлера Фрідріха Мерца про «приниження» США у війні з Іраном.

Прогноз саміту в Анкарі для України

Попри шалені ідеї та роздратування Трампа, Україна має отримати на саміті в Анкарі допомогу від партнерів. Зокрема, європейці планують виділити десятки мільярдів євро військової допомоги, щоб показати Трампу свою залученість.

Президент України Володимир Зеленський відвідає офіційну вечерю лідерів в Анкарі та проведе індивідуальну зустріч із Трампом у середу, попри те, що участі в самому саміті не братиме.

Реклама

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Туреччині, що проходить 7–8 липня.

Головною темою перемовин стануть можливі шляхи завершення війни РФ проти України. За даними джерела в адміністрації США, після цього американський лідер, ймовірно, проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Трамп прагне активізувати дипломатію для припинення конфлікту, оскільки ситуація на фронті останніми місяцями залишається відносно стабільною без значних змін.

Окрім цього, в межах саміту президент США проведе переговори з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа, а також закличе союзників по Альянсу збільшити свої витрати на оборону.

Реклама

Новини партнерів