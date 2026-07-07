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Трамп їде на саміт в Анкарі роздратованим: чи вплине це на допомогу Україні
CNN повідомляє, що емоційний стан Дональда Трампа перед самітом НАТО викликає занепокоєння серед союзників. Попри напруженість, європейські країни готують нові кроки для зміцнення допомоги Україні.
Цієї весни під час наради у Білому домі президент США Дональд Трамп обурився тим, що члени НАТО відмовилися приєднатись до військової операції в Ірані. За словами двох джерел, ознайомлених із ситуацією, Трамп поцікавився, чи не варто скоротити американські сили в Європі на третину, аби надіслати так званим союзникам «правильний сигнал».
Через загальний настрій Трампа, в якому він поїхав на саміт в Анкарі, є ймовірність, що результати зустрічі можуть стати поганими, для України зокрема. Про це пише CNN.
На саміт в Анкарі Трамп поїхав у незадовільному настрої: причини і прогнози зустрічі
Приблизно в той самий момент, як союзники США у НАТО відмовилися нападати на Іран, Пентагон раптово скасував два розгортання військ США у Європі та наказав вивести частину контингенту.
Міністр оборони Піт Гегсет планував оголосити про ще більші скорочення присутності американських військ у країнах НАТО, проте після консультацій із високопосадовцями адміністрації план змінили. Натомість Гегсет анонсував шестимісячний перегляд присутності сил США в Європі.
Напередодні саміту НАТО в Туреччині роздратування Трампа та його погрози підвищили градус напруженості в Альянсі. Трамп посилив свій скептицизм щодо європейської оборони, адже його ніхто не підтримав в атаках на Іран.
Трамп досі не виключає можливості вийти з НАТО та періодично згадує про погрозу відібрати Гренландію у союзника з блоку.
Водночас європейці побоюються, що періодичні поступки Трампа щодо Путіна можуть спровокувати Росію на перевірку рішучості Альянсу.
Атмосфера перед самітом в Анкарі, куди Трамп, за його словами, їде неохоче, залишається напруженою. Минулого місяця на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США зазначив, що погодився на візит лише через дружні стосунки з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
«Цей саміт в Анкарі — справді час для наших союзників активізуватися, і я знаю, що саме цього очікує президент Трамп», — заявляв посол США в НАТО Меттью Вітакер.
Європейські лідери сподіваються уникнути масштабного конфлікту, а тому готують нові оборонні зобов’язання. Особливу напруженість викликають наміри Трампа «купити» Гренландію.
Ситуацію ускладнюють і публічні заяви Трампа. Перед самітом він написав у соцмережах, що те, що США продовжують іти одним шляхом з європейцями, — це смішно, адже країни НАТО не підтримали США у війні з Іраном.
Ще одним обтяжувальним фактором є нещодавній конфлікт Трампа з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні після саміту G7 у Франції.
Паралельно США виводять війська з Європи швидше, ніж очікувалося. Трамп підтримав рішення про виведення 5000 військових із Німеччини після заяви канцлера Фрідріха Мерца про «приниження» США у війні з Іраном.
Прогноз саміту в Анкарі для України
Попри шалені ідеї та роздратування Трампа, Україна має отримати на саміті в Анкарі допомогу від партнерів. Зокрема, європейці планують виділити десятки мільярдів євро військової допомоги, щоб показати Трампу свою залученість.
Президент України Володимир Зеленський відвідає офіційну вечерю лідерів в Анкарі та проведе індивідуальну зустріч із Трампом у середу, попри те, що участі в самому саміті не братиме.
Дональд Трамп: останні новини
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Туреччині, що проходить 7–8 липня.
Головною темою перемовин стануть можливі шляхи завершення війни РФ проти України. За даними джерела в адміністрації США, після цього американський лідер, ймовірно, проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Трамп прагне активізувати дипломатію для припинення конфлікту, оскільки ситуація на фронті останніми місяцями залишається відносно стабільною без значних змін.
Окрім цього, в межах саміту президент США проведе переговори з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа, а також закличе союзників по Альянсу збільшити свої витрати на оборону.