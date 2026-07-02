Трамп, його сини та «трійничок»: президент США знову потрапив у курйоз

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знову вляпався у курйозну ситуацію — пожартував про нагородження себе та своїх синів, Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, Почесною медаллю Конгресу, згадавши неоднозначне формулювання з інтимним підтекстом на їхню адресу.

Про це пише People.

«За винятком Артура та Дугласа Макартура… вони єдина пара батько й син, яка отримала найвищу військову нагороду нашої країни за мужність, що перевершує поклик службового обов’язку. Тепер, коли я бачу своїх двох прекрасних синів, що сидять там, я думаю, що одну медаль дам собі, а дві — їм, і в нас буде „трійничок“, — сказав Трамп.

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Зауважимо, що президент США використав слово «threesome», яке використовується для позначення «сексу утрьох». Водночас, окрім сексуального контексту, це слово також використовується для позначення будь-якої групи з трьох осіб чи об’єктів, а також стосується, наприклад, формату гри в деяких видах спорту, таких як гольф.

Також у цьому виступі Трамп згадав про Росію і заявив, що він заслуговує на нагороду за те, що «виступив проти РФ».

Нагадаємо, Дональд Трамп задекларував понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних проєктів своєї родини, що спричинило нову хвилю дискусій про можливий конфлікт інтересів у Білому домі.

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