Трамп з кулеметом: президент США шокував Мережу своїм новим образом (фото)

Президент США Дональд Трамп вкотре пригрозив Ірану та опублікував доволі неоднозначний мем зі своїм зображенням.

Допис з’явився в обліковому записі американського лідера у Truth Social, пише Sky News.

Трамп опублікував фотографію, ймовірно, створену за допомогою штучного інтелекту. На картинці — Трамп у чорному костюмі, білій сорочці з краваткою та сонцезахисних окулярах. У руках він тримає кулемет. Позаду нього — вибухи. Нібито Іран підривають ракетами — щось у стилі «Термінатора».

«Більше немає містера Доброго Хлопця», — зухвало написав він.

У дописі до фото президент США розкритикував Тегеран, заявивши, що режим має «зібратися з силами», але не знає, «як підписати угоду про без’ядерну програму».

«Іран не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати угоду про нерозповсюдження ядерної зброї. Їм краще швидше схаменутися!», — пригрозив очільник Білого дому.

До слова, 19 квітня Трамп вже заявляв, мовляв, більше не буде «містером Добрим Хлопцем», коли пригрозив «вивести з ладу» іранські електростанції та мости, якщо Тегеран не досягне угоди про припинення війни.

Образи Трампа — скандальні фото

Раніше Трамп опублікував зображення себе в образі Ісуса. Поруч зображені люди, що моляться, медсестра та військові. На тлі були американський прапор і літаки. Згодом у коментарі журналістам він пояснив, мовляв, сприймав ілюстрацію як відображення медичної допомоги. За його словами, він вважав, що на фото зображений як лікар.

Торік Дональд Трамп вирішив «стати» Папою Римським, опублікувавши згенероване штучним інтелектом зображення. Втім, з його слів, картинка — це не його рук справа. Мовляв, фото насправді «хтось зробив і виклав до Інтернету».

Дата публікації 17:45, 28.04.26

