Дональд Трамп і Володимир Путін

Недавні заяви президента США Дональда Трампа, що ставлять під сумнів роль НАТО, завдали шкоди Альянсу більше, ніж дії президента Росії Володимира Путіна за кілька років.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел, генерал НАТО у відставці та колишній голова військового комітету Альянсу, передає The Guardian.

Він наголосив, що НАТО побудовано на принципах стримування та колективної оборони.

«Щойно ми почнемо ставити під сумнів Альянс як єдине, об’єднане утворення, готове діяти разом і дуже рішуче, тоді, звичайно, його роль втрачається», — зазначив Павел.

Він також заявив, що критика Трампом НАТО через війну в Ірані була «м’яко кажучи, несправедливою».

Він пояснив, що президент США, мабуть, не враховує той факт, що НАТО є оборонним альянсом, а «не альянсом, який автоматично допомагатиме у війнах, що ведуться за межами його території».

Павел також сказав, що європейських союзників «від самого початку не поінформували про цілі та операції, і насправді ніхто навіть не просив їх про співпрацю».

«Лише коли війна почала розвиватися в, можливо, неочікуваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечне судноплавство в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО», — сказав він, назвавши це «несправедливим».

Критика НАТО Дональдом Трампом

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре виступив із критикою Північноатлантичного альянсу, заявивши, що країни НАТО не надали Сполученим Штатам необхідної підтримки. Його заяви прозвучали після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації президента США повідомило, що Трамп вивчає можливість покарання окремих країн-членів НАТО, які, на думку Вашингтона, не надали достатньої підтримки під час військової кампанії проти Ірану.