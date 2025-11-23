Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.

Про це заявив журналістам очільник американської делегації, держсекретар США Марко Рубіо, виступ якого транслувало видання Sky News.

Він знову назвав сьогоднішні переговори позитивними і продуктивними, зазначивши, що доповів президенту Трампу про результат.

«Ми розмовляли з ним [президентом США Дональдом Трампом], я думаю, що він досить задоволений звітами, які ми йому надали про досягнутий прогрес», — сказав він.

Рубіо не озвучив конкретних досягнень, але наголосив, що «дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо зробити тут, тому що ми досягли величезного прогресу».

«Я не хочу оголошувати перемогу чи остаточне рішення. Ще є дещо, що потрібно зробити, але ми набагато далі, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і де ми були тиждень тому, це точно», — сказав він.

При цьому очільник американської делегації не обіцяє, що остаточне рішення буде ухвалене у визначений президентом Трампом крайній термін — четвер, 27 листопада. Натомість він висловив сподівання, що це станеться «скоро».

Нагадаємо, після завершення переговорів представників української та американської делегацій у Женеві держсекретар США Марко Рубіо назвав сьогоднішню зустріч «найпродуктивнішою та найбільш значущою». Він додав, що до мирного плану буде внесено «деякі зміни», очевидно, на основі пропозицій України.

У суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.