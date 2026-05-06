Трамп загнав себе в пастку: рекордні ціни на дизель створили новий колапс перед виборами в США

Ціни на все зросли, а Трамп обіцяв протилежне / © Associated Press

Реклама

Різкий стрибок цін на дизель у США посилює політичні ризики для президента Дональда Трампа та республіканців перед виборами до Конгресу.

Про це пише Politico.

Зростання вартості дизельного пального у США починає створювати ефект доміно для всієї економіки — від цін на продукти харчування до будівництва житла. Одночасно це формує нові політичні ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів, де очікується загострення конкуренції з демократами.

Реклама

Хоча більшість американців стежать насамперед за цінами на бензин, саме дизель має значно ширший вплив на економіку. Його використовують у вантажних перевезеннях, сільському господарстві, виробництві та логістиці — тобто у всіх ключових ланках постачання товарів.

Дизель наближається до рекордних цін

За даними джерела, середня ціна дизеля в США станом на 5 квітня становила 5,66 доларів за галон (3,8 л), що лише на 16 центів (близько 7 грн) менше від історичного максимуму 5,82 доларів, зафіксованого у червні 2022 року.

«Лише за останній тиждень ціни зросли майже на 30 центів через скорочення запасів пального. Паралельно дорожчає і бензин — його середня ціна наближається до рекордного рівня 5,02 доларів», — йдеться у джерелі.

Економічний ефект: від продуктів до житла

Експерти зазначають, що здорожчання дизеля має довгостроковий вплив на економіку, оскільки логістичні компанії працюють за контрактами, де ціни на паливо закладаються наперед.

Реклама

За словами аналітиків, це означає поступове зростання вартості продуктів харчуванн, побутових товарів, будівельних матеріалів, а також доставки та поштових послуг.

Майже всі товари, які перевозяться вантажним транспортом, відчують подорожчання.

Політичний тиск на Білий дім

Зростання цін створює додаткові ризики для президента Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні виборів до Конгресу.

Республіканський стратег Чак Коффлін заявив, що виборці прямо пов’язуватимуть зростання цін із владою

Реклама

«Ціни на все зросли, а Трамп обіцяв протилежне. Він заплатить за це на виборах», — каже він.

В адміністрації Трампа, однак, наполягають, що ситуація є тимчасовою і пов’язана з війною на Близькому Сході та перебоями постачання через Ормузьку протоку.

Позиція Білого дому: «тимчасовий шок»

Представники адміністрації заявляють, що зростання цін є короткостроковим, а після стабілізації ситуації в Перській затоці ринок відновиться. Там зауважують, що енергетична політика Трампа раніше вже знижувала ціни до багаторічних мінімумів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав стрибок цін «тимчасовою аномалією», яка триватиме кілька місяців.

Реклама

Логістика і транспорт під тиском

Найбільший удар відчуває вантажний сектор США.

За даними галузевих аналітиків близько 20% перевізників вже призупинили роботу через витрати на пальне, частина водіїв скорочує пробіги або переходить на легші вантажі, витрати на дизель для одного вантажівка можуть сягати $1200 на тиждень.

У деяких регіонах США ціни вже перевищили попередній рекорд.

Причина стрибка — геополітика

Основним фактором зростання цін називають війну на Близькому Сході та напруженість у Перській затоці, зокрема навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків.

Реклама

Додатковий тиск створюють атаки на інфраструктуру та перебої у постачанні нафти, що напряму впливає на ринок дизеля.

Експерти попереджають, що навіть у разі швидкого врегулювання конфлікту ціни на дизель не повернуться до попереднього рівня миттєво — ефект може тривати місяцями або навіть понад рік.

На цьому тлі США входять у період, коли енергетичні ціни можуть стати одним із ключових факторів політичної боротьби на виборах. Зазначимо, що республіканці все ж готуються до втрати влади. Їхні рейтинги валяться, а «карти» переходять до демократів.

Тим часом війну з Іраном остаточно США закінчити не можуть.

Реклама

Війна США і Ірану — останні новини

Так, президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове призупинення операції «Свобода» в Ормузькій протоці через переговори з Іраном та звернення з боку Пакистану й інших держав.

Водночас сам Трамп заявив, що конфлікт США і Ірану може тривати ще два-три тижні. Проте наголосив, що Вашингтон не прив’язує врегулювання до жорстких термінів.

Новини партнерів