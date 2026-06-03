Трамп заговорив про зустріч з іранським аятолою: що він сказав про ядерну угоду

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, у майбутньому зустрінеться з іранським аятолою. За його словами, духовний лідер Ірану бере участь у переговорах щодо ядерної програми Тегерана.

Про це Трамп сказав в інтервʼю журналістам New York Times.

Американський президент заявив, що Іран нібито погодився не розробляти ядерну зброю. За словами Трампа, аятола має вплив на переговорний процес і в Ірані його “дуже поважають”.

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“Я, ймовірно, колись зустрінуся з іранським аятолою”, — сказав Трамп.

Він також зазначив, що раніше не мав особистої зустрічі з іранським духовним лідером, але хотів би її провести.

“Я не мав честі зустрічатися з аятолою. Я хотів би зустрітися з ним. Я, мабуть, зустрінуся з ним колись”, — заявив президент США.

Водночас Трамп додав, що в аятоли “справи йдуть не дуже добре”, однак не уточнив, що саме має на увазі.

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За словами американського президента, попри напруженість між Вашингтоном і Тегераном, він вважає, що США нібито “досить добре ладнають” з іранським духовним лідером.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. Американський президент наголосив, що Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу. Лідер Штатів висловив упевненість, що шанси на укладення нової ядерної угоди залишаються високими. Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми.

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