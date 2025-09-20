Трамп загрожує Путіну «великою неприємністю» – Die Welt

Дональд Трамп / © Associated Press

Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації згідно зі статтею 4 після вторгнення літаків США в повітряний простір країни Балтії. Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії «великими неприємностями».

Про це повідомляє німецький телеканал Die Welt 20 вересня у випуску новин.

В сюжеті йдеться, що після цинічного порушення повітряного простору Естонії російськими літаками Міг- 31, країна Балтії звернула для активації 4 статті НАТО про консультації.

Як розповідає видання, такі дії росіян також не роздратували президента США Дональда Трампа. На підтвердження незадоволення американського лідера вони навели цитату, яку він сказав в пʼятницю в овальному кабінеті.

«Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може спричинити великі неприємності. Мені про це повідомлятимуть», — сказав він журналістам у відповідь на запитання про. порушення повітряного простору країни НАТО.

Нагадаємо, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там близько 12 хвилин. Міністр закордонних справ Естонії назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим».

Голова естонського уряду Кая Каллас рішуче засудила дії РФ, підкресливши, що йдеться про «надзвичайно небезпечну провокацію». Вона нагадала, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що «ще більше загострює ситуацію в регіоні».

У відповідь на інцидент Естонія звернулася до НАТО із запитом про консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив, що подібні дії Росії є «абсолютно неприйнятними».