Трамп заявив королю Чарльзу, що Путін хоче війни: що розкрили читці по губах

Трамп попередив короля Чарльза про Путіна / © Associated Press

Реклама

Читці по губах стверджують, що Дональд Трамп зробив попередження королю Чарльзу вже за кілька хвилин після його прибуття до США. Йдеться, що Трамп міг попередити короля Чарльза про Путіна під час їхнього офіційного привітання у Білому домі.

Про це пише Express.

Про що Трамп попередив короля Чарльза: читці по губах розповіли

Читці по губах стверджують, що Дональд Трамп зробив суворе попередження королю Чарльзу III. Це відбулося на Південній галявині, де їхній початок розмови не могли почути журналісти. За словами Ніколи Гіклінг, яка читає по губах, Трамп згадав останню стрілянину. Він почав звернення до короля зі слів: «Ця стрілянина…».

Реклама

Як повідомляється, король не захотів довго стояти на одному місці після цих слів та відповів: «Я б не хотів тут довго стояти. Я відчуваю, що мені тут не слід бути».

На питання Трампа, чи все гаразд із королем, Чарльз міг відповісти таке: «Це недобре. Я не був готовий, але тепер я готовий».

Пізніше розмова перейшла до теми глобальної напруженості. Читці по губах заявляють, що Трамп сказав королю, що говорив із Володимиром Путіним «прямо зараз» і додав трислівне попередження про те, що «він хоче війни».

Монарх відповів, що вони обговорять це пізніше. Однак Трамп продовжив говорити і міг заявити таке: «У мене таке відчуття, що якщо він зробить те, що сказав, то знищить населення».

Реклама

Король Чарльз знову повторив Трампу, що це варто обговорити пізніше.

Після цього Трамп запропонував королю Чарльзу оглянути бальну залу у Білому домі, на що монарх відповів, що впевнений, що Трамп покаже її і так.

Після цієї розмови президент США та король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії зайшли у будівлю. Там вони випили чаю у Зеленій кімнаті, переглянули оновлену інсталяцію вуликів поблизу Кухонного саду та продовжили спілкування в резиденції британського посла у Вашингтоні.

Зустріч короля Чарльза та Дональда Трампа: останні новини

Король Чарльз III прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Переговори відбудуться без камер через ризик публічного конфлікту.

Реклама

Британські чиновники наполягли на закритому форматі зустрічі, адже бояться, що Дональд Трамп почне публічно критикувати дії короля Чарльза, як він зробив це торік в Овальному кабінеті під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Сьогодні король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Камілою розпочав чотириденний державний візит до США. Він став першим з 2007 року.

Очікується, що король зробить заяву після приватних переговорів вже 28 квітня.

Новини партнерів